Η Έβερτον ετοιμάζεται για μια καινούρια αρχή, αφού οι ιδιοκτήτες της αποφάσισαν να της βάλουν πωλητήριο, σχεδόν δύο χρόνια, αφότου την απόκτησαν.

Μια απρόσμενη είδηση έρχεται να ταράξει τα νερά του Αγγλικού ποδοσφαίρου, καθώς απ΄ότι φαίνεται η οικογένεια Φρίντκιν αποφάσισε να βάλει πωλητήριο στην Έβερτον. Ο αμερικανικός όμιλος, που ελέγχει επίσης και την ιταλική Ρόμα, ανακοίνωσε επίσημα ότι ψάχνει νέους επενδυτές και είναι ανοιχτός ακόμα και στο να παραχωρήσει το πλειοψηφικό πακέτο των μετοχών της ομάδας.

Η εξέλιξη αυτή προκαλεί αίσθηση αν αναλογιστεί κανείς ότι οι Αμερικάνοι ανέλαβαν τα ηνία των «ζαχαρωτών» μόλις το Δεκέμβριο του 2024. Τότε, ο σύλλογος από το Μέρσεϊσαϊντ βρισκόταν σε πολύ δύσκολη θέση, πνιγμένος στα χρέη και με σοβαρά διοικητικά προβλήματα.

Στα δύο αυτά χρόνια, οι νέοι ιδιοκτήτες κατάφεραν να βάλουν μία τάξη στα οικονομικά της ομάδας και να ολοκληρώσουν το μεγάλο έργο της μετακόμισης στο υπερσύγχρονο στάδιο Hill Dickinson, αφήνοντας πίσω το ιστορικό Goodison Park.

Τώρα που ο κύριος στόχος τους επιτεύχθηκε, οι ιδιοκτήτες θεωρούν πως είναι η κατάλληλη στιγμή να παραδώσουν τη σκυτάλη σε κάποιον που θα μπορεί να πατήσει σε αυτές τις βάσεις και να φτάσει την Έβερτον ακόμη ψηλότερα και για αυτό τον λόγο έχουν ήδη προσλάβει μια εξειδικευμένη τράπεζα, ώστε να αναζητήσει σοβαρούς αγοραστές.

Η είδηση αιφνιδίασε τους πάντες, ακόμα και τον προπονητή των «ζαχαρωτών», Ντέιβιντ Μόγιες, ο οποίος έμαθε την είδηση λίγες ώρες πριν την συνέντευξη Τύπου, ενόψει της αναμέτρησης με τη Χαλ. Πάντως, η προοπτική εξαγοράς της Έβερτον, θεωρείται πιο ελκυστική από ότι παλαιότερα για κάποιον πιθανό επενδυτή, καθώς πλέον η ομάδα είναι σταθεροποιημένη οικονομικά, έχοντας παράλληλα και ένα συγχρόνο γήπεδο.