Δείτε τα ζευγάρια των «16» στο League Cup, με την κλήρωση να βγάζει σούπερ ματς και τον πιθανό αντίπαλο της Μπράιτον.

Στο...καναβάτσο έστειλε τη Μάντσεστερ Γιουνάιτεντ μέσα στο «Όλντ Τράφορντ» η Μπράιτον του Μπάμπη Κωστούλα, με τον Έλληνα άσο να είναι ο απόλυτος πρωταγωνιστής του αγώνα για τους «32» του League Cup.

Ο πρώην επιθετικός του Ολυμπιακού βρήκε δίχτυα, μειώνοντας σε 2-1 και στη συνέχεια είχε και ασίστ, στο νικηφόρο γκολ του Ντε Κάιπερ για το τελικό 2-3 που έχει... σοκάρει τους Άγγλους και φυσικά κάνει τον γύρο του κόσμου.

Μάλιστα, η κλήρωση της φάσης των «16» του League Cup πραγματοποιήθηκε ήδη, βγάζοντας το μεγάλο ντέρμπι μεταξύ Λίβερπουλ και Τσέλσι, ενώ οι «Γλάροι» των Κωστούλα, Τζίμα και Κοστίνια θα αντιμετωπίσουν τον νικητή του Μάντσεστερ Σίτι - Νόριτς.

Τα ζευγάρια:

Φλιτγουντ - Άρσεναλ

Μάντσεστερ Σίτι ή Νόριτς - Μπράιτον

Έβερτον - Νιουκάστλ

Σάντερλαντ - Μπρέντφορντ

Λίβερπουλ - Τσέλσι

Μπράντφορντ - Πιτερμπορο

Φούλαμ - Κρίσταλ Πάλας

Μπόρνμουθ - Άστον Βίλα