League Cup: Ντερμπάρα Λίβερπουλ - Τσέλσι στους «16», με Σίτι ή Νόριτς η Μπράιτον
Στο...καναβάτσο έστειλε τη Μάντσεστερ Γιουνάιτεντ μέσα στο «Όλντ Τράφορντ» η Μπράιτον του Μπάμπη Κωστούλα, με τον Έλληνα άσο να είναι ο απόλυτος πρωταγωνιστής του αγώνα για τους «32» του League Cup.
Ο πρώην επιθετικός του Ολυμπιακού βρήκε δίχτυα, μειώνοντας σε 2-1 και στη συνέχεια είχε και ασίστ, στο νικηφόρο γκολ του Ντε Κάιπερ για το τελικό 2-3 που έχει... σοκάρει τους Άγγλους και φυσικά κάνει τον γύρο του κόσμου.
Μάλιστα, η κλήρωση της φάσης των «16» του League Cup πραγματοποιήθηκε ήδη, βγάζοντας το μεγάλο ντέρμπι μεταξύ Λίβερπουλ και Τσέλσι, ενώ οι «Γλάροι» των Κωστούλα, Τζίμα και Κοστίνια θα αντιμετωπίσουν τον νικητή του Μάντσεστερ Σίτι - Νόριτς.
Τα ζευγάρια:
- Φλιτγουντ - Άρσεναλ
- Μάντσεστερ Σίτι ή Νόριτς - Μπράιτον
- Έβερτον - Νιουκάστλ
- Σάντερλαντ - Μπρέντφορντ
- Λίβερπουλ - Τσέλσι
- Μπράντφορντ - Πιτερμπορο
- Φούλαμ - Κρίσταλ Πάλας
- Μπόρνμουθ - Άστον Βίλα
The Carabao Cup fourth round draw has been confirmed 🏆#CarabaoCup pic.twitter.com/8FwvZdXdPC— Mirror Football (@MirrorFootball) September 16, 2026
Διάβασε όλα τα τελευταία νέα της αθλητικής επικαιρότητας. Μάθε για όλους τους live αγώνες σήμερα και δες τις αθλητικές μεταδόσεις της ημέρας και της εβδομάδας μέσα από το υπερπλήρες Πρόγραμμα TV του Gazzetta. Ακολούθησέ μας και στο Google News.