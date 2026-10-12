Ερωτηθείς για το αν θα δεχόταν να πάρει μετάλλιο πρωταθλητή μετά την ενοχή της Μάντσεστερ Σίτι, ο Γουέιν Ρούνεϊ δεν φάνηκε και τόσο... θετικός.

Στο προσκήνιο του παγκόσμιου ποδοσφαίρου παραμένει εδώ και εβδομάδες η Μάντσεστερ Σίτι, μετά την ενοχή της από το αρμόδιο όργανο της Premier League για 114 παραβάσεις κανονισμών, στο διάστημα μεταξύ 2009-2018.

Το όλο ζήτημα έχει ξεσηκώσει μεγάλη συζήτηση, αναφορικά με το ποια ή ποιες θα πρέπει να είναι οι τιμωρίες που πρέπει να επιβληθούν στους Πολίτες, εφόσον το θέμα ολοκληρωθεί και τυπικά, καθώς η διοίκηση του συλλόγου έχει προχωρήσει σε έφεση της απόφασης.

Μια από τις βασικές... ιδέες κόσμου, δημοσιογράφων αλλά και παλαίμαχων ποδοσφαιριστών είναι να αφαιρεθούν τα πρωταθλήματα που κατέκτησαν οι Citizens σε αυτό το διάστημα. Ερωτηθείς σχετικά με αυτό και το αν θα ήθελε να λάβει μετάλλιο πρωταθλητή (σσ για τη σεζόν 2011-2012, όπου η Γιουνάιτεντ τερμάτισε 2η) ο Γουέιν Ρούνεϊ απάντησε με πάσα ειλικρίνεια πως δεν θα ήθελε να συμβεί κάτι τέτοιο, καθώς εκείνος και οι συμπαίκτες του δεν έλαβαν την πρωτιά.

«Είναι δύσκολο (σσ να αποδεχτεί το μετάλλιο). Κοίτα, το βλέπω από την πλευρά των ποδοσφαιριστών, θεωρώ πως όλοι τους δεν γνώριζαν τι συνέβαινε, οπότε έβγαιναν στον αγωνιστικό χώρο και κέρδισαν το πρωτάθλημα. Οπότε, εμείς τερματίσαμε δεύτεροι, οπότε αφού δεν βγήκαμε πρώτοι δεν θα ήθελα ένα μετάλλιο που τερμάτισα 2ος.

Δεν νομίζω ότι το αξίζαμε· δεν κάναμε αρκετά εκείνη τη σεζόν για να κατακτήσουμε το πρωτάθλημα. Νομίζω ότι είχαμε προβάδισμα έξι ή επτά βαθμών, ενώ απέμεναν τέσσερα ή πέντε παιχνίδια, και το πετάξαμε στα σκουπίδια. Έχω δει όλα όσα έχουν βγει στη δημοσιότητα τις τελευταίες ημέρες και, ακούγοντας τις απόψεις του κόσμου, προσπάθησα να μπω στη θέση ενός παίκτη της Μάντσεστερ Σίτι.

Μπορεί να συμβεί, μπορεί να τους αφαιρέσουν τα μετάλλια, αλλά εγώ δεν θα το ήθελα, γιατί δεν πιστεύω ότι ως ομάδα το αξίζαμε εκείνη τη χρονιά – αφού, προφανώς, δεν τερματίσαμε πρώτοι. Οπότε, όταν βλέπω συμπαίκτες μου να λένε ''θέλω το μετάλλιο'', εγώ είμαι ικανοποιημένος με τα πέντε που έχω κερδίσει. Δεν θα ήθελα αυτό το συγκεκριμένο. Θα έπρεπε να τους αφαιρεθεί λόγω των πράξεων των ιδιοκτητών; Ναι, ίσως, αλλά δεν θα ένιωθα άνετα να το αποδεχτώ».