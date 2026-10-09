Σύμφωνα με βρετανικά ΜΜΕ, οι άνθρωποι της Λιντς σκέφτονται να αναθέσουν στην τεχνητή νοημοσύνη την τιμολόγηση των εισιτηρίων.

Μία σκέψη των ανθρώπων της Λιντς έχει φέρει αντιδράσεις στις τάξεις των οπαδών τους και όχι μόνο, με αγγλικά ρεπορτάζ να αναφέρουν πως εξετάζεται το ενδεχόμενο να ανατεθεί η τιμολόγηση των εισιτηρίων των αγώνων της ομάδας στο ΑΙ!

Ανάλογο δυναμικό μοντέλο χρησιμοποιήθηκε από τη FIFA στο πρόσφατο Παγκόσμιο Κύπελλο, με τις τιμές να μεταβάλλονται ανάλογα με τη ζήτηση και το πόσος χρόνος απομένει μέχρι τη σέντρα. Κάπως έτσι, ένα εισιτήριο μπορεί να έφτανε να στοιχίζει χιλιάδες δολάρια, πριν κατρακυλήσει η τιμή του όσο πλησίασε το ματς.

Μιλώντας σε συνέδριο της αθλητικής βιομηχανίας στο Λονδίνο, ο πρόεδρος του κλαμπ, Πάρααγκ Μαράτε, ανέφερε σχετικά πως «πιθανότατα υπάρχει τρόπος να γίνει αυτό, ώστε να αυξηθούν τα έσοδα, αλλά παράλληλα τα εισιτήρια να παραμείνουν οικονομικά προσιτά για τους πιο πιστούς οπαδούς. Εκτός αγωνιστικού χώρου, κάτι που έχω στο μυαλό μου είναι η τιμολόγηση των εισιτηρίων στο γήπεδο μέσω δυναμικής τιμολόγησης, όπως ακριβώς συμβαίνει και στον κλάδο των αερομεταφορών.

Όχι απλώς για να μεγιστοποιήσουμε τις τιμές, αλλά αν υπάρχει τρόπος να διαμορφώνονται πραγματικά δυναμικά οι τιμές, με βάση τα χαρακτηριστικά των οπαδών - πόσο συχνά πηγαίνουν στο γήπεδο, πόσες συναλλαγές πραγματοποιούν και πόσο αλληλεπιδρούν με τον σύλλογο - θα μπορούσαμε να κάνουμε τα εισιτήρια πιο προσιτά για αυτούς τους ανθρώπους ή να προσφέρουμε πιο προσιτές τιμές για ορισμένες θέσεις, σε περιοχές που θυμίζουν περισσότερο χώρους φιλοξενίας και εταιρικών πελατών».