Η Λιντς έκανε ό,τι ήθελε στο πρώτο ημίχρονο απέναντι στη Νιούκαστλ, τη διέλυσε με 4-1 κι επέστρεψε στις νίκες με εμφατικό τρόπο.

Αν συνεχίσει έτσι, τότε η Λιντς δεδομένα θα αποφύγει τις περσινές περιπέτειες που την έφεραν στο χείλος του υποβιβασμού. Τα Παγώνια έχουν ξεκινήσει εντυπωσιακά τη σεζόν με αήττητη πορεία στις πρώτες τέσσερις αγωνιστικές και με αποκορύφωμα την τεσσάρα απέναντι στη Νιούκαστλ. Χάρη σε ένα εξαιρετικό πρώτο ημίχρονο, η Λιντς πήρε τη νίκη με εμφατικό τρόπο και με το τελικό 4-1 επέστρεψε στο δρόμο των επιτυχιών.

Οι γηπεδούχοι ουσιαστικά καθάρισαν την υπόθεση νίκη μέσα σε 14 λεπτά στο πρώτο ημίχρονο. Το αυτογκόλ του Μάιλι στο 32΄έβαλε το τρένο στις ράγες, με τον Μπόουγκλ δυο λεπτά αργότερα να διαμορφώνει το 2-0. Στο 45΄+1΄ήταν η σειρά του Κάλβερτ Λιούιν για να βρει δίχτυα και να στείλει την ομάδα του στα αποδυτήρια με υπέρ της σκορ 3-0.

Στο 59΄ο Οκάφορ πρόσθεσε το κερασάκι στην τούρτα στο θρίαμβο των Παγωνιών, με τη Νιούκαστλ απλώς να πετυχαίνει το γκολ της τιμής στο 90΄με τον Τουρέ και να υποχρεώνεται με βαρύ τρόπο στην πρώτη της ήττα στη σεζόν.