Το απίστευτο αφιέρωμα της Marca για τον «Άδωνι» Τζολάκη: «Θα φτάσει να αξίζει 60 εκατ. ευρώ...»

Στην Ισπανία στάζουν... μέλι για τον Κωνσταντή Τζολάκη και αναφέρουν την εξέλιξη που είχε στα χέρια του Χοσέ Λουίς Μεντιλίμπαρ.

Ένας από τους ποδοσφαιριστές που εντυπωσίασαν με την Εθνική Ελλάδος ήταν ο Κωνσταντής Τζολάκης με τις επεμβάσεις του στα παιχνίδια με Γερμανία, Ολλανδία και Σερβία ενώ έχει κάνει δυναμικό ξεκίνημα στη Χαλ.

Όλα αυτά ήταν αρκετά για τη Marca ώστε να φτιάξει ένα αφιέρωμα για εκείνον σχετικά με την εξέλιξη που είχε στον Ολυμπιακό επί εποχή Χοσέ Λουίς Μεντιλίμπαρ αλλά και για το εντυπωσιακό start στην παρθενική του σεζόν στην Premier League.

Το ισπανικό ΜΜΕ τον αναφέρει ως «Άδωνι» και στη συνέχεια συμπληρώνει ότι το κόστος του μπορεί να φτάσει από τα 60 μέχρι και τα 80 εκατ. ευρώ αν συνεχίσει με τον ίδιο τρόπο.

Να θυμίσουμε πως η Χαλ τον αγόρασε αντί 20 εκατ. ευρώ πριν από λίγους μήνες και ήδη έχει πάρει τα γάντια του βασικού στο... σπίτι του με πέντε συμμετοχές, τρία clean sheets και μόλις τέσσερα γκολ παθητικό.