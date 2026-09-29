Η εφημερίδα «The Athletic» παρουσίασε ένα γράφημα που δέιχνει τον τρόπο παιχνίδιου κάθε ομάδας στην Premier League και την επιρροή του Κωνσταντίνου Τζολάκη στην ανάπτυξη της Χαλ.

Ο Κωνσταντίνος Τζολάκης είναι αδιαμφισβήτητα ένα από τα πρόσωπα που έχουν τραβήξει τα βλέμματα του ευρωπαϊκού ποδοσφαίρου το τελευταίο διάστημα, καθώς με τις επιδόσεις του τόσο σε συλλογικό όσο και σε διεθνές επίπεδο έχει κάνει αισθητή την παρουσία του.

Ο Έλληνας τερματοφύλακας είναι, αν όχι ο πολυτιμότερος, ένας από τους πιο κομβικούς παίκτες της νεοφώτιστης Χαλ, η οποία έχει ξεκινήσει με τον ιδανικότερο τρόπο την πορεία της στο πρωτάθλημα, «μετρώντας» οχτώ βαθμούς στις πρώτες πέντε αγωνιστικές.

Ο 23χρόνος διεθνής έχει παίξει μεγάλο ρόλο στην πορεία αυτή, κάτι που φαίνεται άλλωστε και από το πρόσφατο γράφημα που δημοσίευσε η «The Athletic». Συγκεκριμένα, η αμερικάνικη εφημερίδα παρουσίασε τους θερμικούς χάρτες των ομάδων της Premier League, οι οποίοι δείχνουν με κόκκινα τα σημεία του γηπέδου που ο κάθε σύλλογος έχει την μεγαλύτερη κατοχή της μπάλας και με μπλε τα σημεία που οι αντίπαλοι έχουν την μεγαλύτερη κυριαρχία.

Ο χάρτης της Χαλ είναι ως επί το πλείστον μπλε, με το κόκκινο να συγκεντρώνεται στο δικό της μισό και πιο συγκεκριμένα στο «κουτί» του τερματοφύλακα. Αυτό δείχνει ότι οι αντίπαλοι γενικά ελέγχουν την κατοχή στη μεσαία γραμμή και στις προωθημένες περιοχές, ενώ οι «Τίγρεις» ελέγχουν κυρίως την μπάλα στο αμυντικό τους τρίτο.

Where Premier League teams or their opponents control possession 🔎



Tottenham exert greater control across most of the pitch, dominating territory in a similar fashion to teams such as Arsenal and Manchester City.



📝 @Conor0Neill_



🔗 https://t.co/zp3MUmAgFx pic.twitter.com/rd4bP7kal7 September 29, 2026

Στην πράξη, αυτό αντικατοπτρίζει ένα αμυντικό στυλ με χαμηλή κατοχή και πιο βαθιά άμυνα. Η Χαλ συνήθως παίζει σε ένα μεσαίο προς χαμηλό μπλοκ, με μακρινές μπαλιές, πίεση ψηλά, που κερδίζει τις δεύτερες μπάλες και προσπαθεί να κάνει αντεπίθεση ή σέντρα από τις πλάγιες περιοχές.

Φυσικά για να επιτευχθεί αυτό χρειάζεται ένας τερματοφύλακας που να μπορεί να βγαίνει από την περιοχή του και να είναι ειδικός στο στυλ παιχνιδιού με τις μακρινές μπαλιές, κάτι που ο Τζολάκης κάνει με τεράστια επιτυχία.

Τα πρώτα στοιχεία δείχνουν ότι ηγείται της ομάδας σε εύστοχες μακρινές μπαλιές (περίπου 47 στα πρώτα 5 παιχνίδια της Premier League) με 9,4 ανά αγώνα, ενώ η ομάδα έχει κατά μέσο όρο πάνω από 20 εύστοχες μακρινές μπαλιές ανά παιχνίδι. Στη νίκη με 2-0 επί της Μάντσεστερ Γιουνάιτεντ, για παράδειγμα, επιχείρησε μεγάλο όγκο μακρινών μπαλιών υπό πίεση και ολοκλήρωσε με επιτυχία τις περισσότερες από αυτές.

Το σύστημα της Χαλ βασίζεται κυρίως στην ικανότητά του Τζολάκη να στέλνει γρήγορα την μπάλα προς τα εμπρός αντί να την στήνει από κοντά. Σε συνδυασμό με την ικανότητα του να αποκρούει σουτ, τις υψηλές διεκδικήσεις και το προληπτικό του «σκούπισμα», αυτό βοηθά την ομάδα του να παραμένει συμπαγής και οργανωμένη ενώ αμύνεται σε μεγαλύτερο βάθος.

Για την ιστορία, η πρωταθλήτρια Αγγλίας, Άρσεναλ, βασίζεται κατά κύριο λόγο στα εξτρέμ της, με τους Σάκα και Τζόλη, να τραβάνε το επιθετικό «κουπί», ενώ η Μπράιτον του Μπάμπη Κωστούλα είναι το εντελώς αντίθετο από τη Χαλ, καθώς είναι κυρίαρχη σε όλες τις υπόλοιπες περιοχές του γηπέδου, πέρα από το «κουτί» των αντιπάλων της.