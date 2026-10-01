Αναστάτωση στη Χαλ, καθώς σημειώθηκε δεύτερο τροχαίο με ποδοσφαιριστή της ομάδας μέσα σε λίγες ημέρες και, μάλιστα, στον ίδιο δρόμο έξω από το προπονητικό κέντρο.

Αναστάτωση προκλήθηκε στη Χαλ μετά το δεύτερο τροχαίο με εμπλοκή ποδοσφαιριστή της ομάδας μέσα σε διάστημα μικρότερο των τριών εβδομάδων και, μάλιστα, στον ίδιο δρόμο έξω από το προπονητικό κέντρο.

Εικόνες που κυκλοφόρησαν στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης δείχνουν μία Mercedes, η οποία φέρεται να ανήκει στον Λούκας Γκουρνά-Ντουάτ, αναποδογυρισμένη στο πλάι σε στενό δρόμο στο Κότιγχαμ.

Η Χαλ επιβεβαίωσε ότι σημειώθηκε τροχαίο κοντά στις εγκαταστάσεις της, διευκρινίζοντας ότι δεν υπήρξε κανένας τραυματισμός. Το ίδιο επιβεβαίωσε και η αστυνομία, η οποία κλήθηκε στο σημείο στις 08:30 τοπική ώρα έπειτα από αναφορά για ατύχημα με ένα όχημα.

🚨 SÉRIE NOIRE À HULL CITY : UN DEUXIÈME JOUEUR FAIT DES TONNEAUX AVEC SA VOITURE ! 😳



En l'espace de quelques semaines seulement, un deuxième joueur vient d'être victime d'un accident de la route aux abords du centre d'entraînement.



Le milieu français Lucas Gourna-Douath a… pic.twitter.com/g9YLfUnNiD — Instant Foot ⚽️ (@lnstantFoot) October 1, 2026

Ιδιαίτερη εντύπωση προκαλεί το γεγονός ότι πρόκειται για τον ίδιο δρόμο στον οποίο είχε ανατραπεί, στις 11 Σεπτεμβρίου, το Land Rover του Σόρμπα Τόμας. Ο διεθνής Ουαλός είχε επίσης βγει σώος από το όχημά του και, μόλις μία ημέρα αργότερα, αγωνίστηκε ως αλλαγή για 30 λεπτά στο 2-2 με την Τσέλσι στο Στάμφορντ Μπριτζ.

Μετά το πρώτο περιστατικό, τοπικός σύμβουλος είχε ήδη επικοινωνήσει με τη Χαλ ζητώντας να υπενθυμιστεί στους ποδοσφαιριστές η ανάγκη ιδιαίτερης προσοχής στον συγκεκριμένο δρόμο, επικαλούμενος ανησυχίες κατοίκων και προηγούμενα περιστατικά που παραλίγο να οδηγήσουν σε ατύχημα.

Χαλ: Τροχαίο για τον Τόμας λίγο πριν την προπόνηση

Ο Γκουρνά-Ντουάτ αποκτήθηκε το καλοκαίρι από τη Ζάλτσμπουργκ έναντι τεσσάρων εκατομμυρίων ευρώ και υπέγραψε πενταετές συμβόλαιο με τη Χαλ. Μέχρι στιγμής έχει καταγράψει μία συμμετοχή ως βασικός στην Premier League με την ομάδα του Τζολάκη και του Μουζακίτη.