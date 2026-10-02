Τα ΗΑΕ απειλούν να τραβήξουν την πρίζα από το Ηνωμένο Βασίλειο λόγω... Μάντσεστερ Σίτι!

Πολιτικές διαστάσεις παίρνει το ζήτημα της Μάντσεστερ Σίτι, καθώς η κυβέρνηση των ΗΑΕ απειλεί με μείωση των επενδύσεων στο Ηνωμένο Βασίλειο!

Στο μάτι του κυκλώνα βρίσκεται τις τελευταίες εβδομάδες η Μάντσεστερ Σίτι μετά το πόρισμα της ανεξάρτητης επιτροπής της Premier League, η οποία την έκρινε ένοχη για 114 περιπτώσεις οικονομικών παραβιάσεων. Οι Πολίτες άσκησαν έφεση κατά της απόφασης και κατέστησαν σαφές πως θα συνεχίσουν τη νομική μάχη μέχρι τη δικαίωση, όμως το δεδομένο είναι ότι προς το παρόν βρίσκονται σε πολύ δύσκολη θέση.

Η τριμελής επιτροπή πλέον θα συνεδριάσει για την κατάλληλη τιμωρία που πρέπει να επιβληθεί στον σύλλογο του Μάντσεστερ, η οποία θα μπορούσε να έχει διάφορες μορφές: από χρηματικό πρόστιμο, μέχρι αφαίρεση βαθμών, υποβιβασμό ή ακόμα και αποκλεισμό από τις επαγγελματικές κατηγορίες. Και το βάρος της τιμωρίας φαίνεται πως θα έχει ιδιαίτερο ρόλο και στη διπλωματία.

Σύμφωνα άλλωστε με ρεπορτάζ του «Bloomberg», η υπόθεση της Μάντσεστερ Σίτι μπορεί να προκαλέσει τριβές στις σχέσεις μεταξύ των ΗΑΕ και του Ηνωμένου Βασιλείου! Από το Άμπου Ντάμπι φέρεται να έχουν προειδοποιήσει πως η κυβέρνηση θα μπορούσε να μειώσει τις επενδύσεις της στο Ηνωμένο Βασίλειο σε περίπτωση βαριάς τιμωρίας, σε μια κίνηση που μπορεί να ερμηνευτεί και ως μοχλός πίεσης ώστε η Μάντσεστερ Σίτι να πέσει στα μαλακά.

Την ίδια ώρα, το δημοσίευμα υποστηρίζει πως διάφορα μέλη της βρετανικής κυβέρνησης είναι εξοργισμένα με τη στάση των ΗΑΕ στην υπόθεση της Μάντσεστερ Σίτι, καθώς είναι πεπεισμένοι πως στο Άμπου Ντάμπι γνώριζαν για τις παρανομίες που συνέβαιναν για περίπου μια δεκαετία.

Να σημειωθεί πως τα τελευταία χρόνια οι δυο πλευρές μοιράζονται μια στενή σχέση συνεργασίας, με τα Ηνωμένα Αραβικά Εμιράτα να έχουν προχωρήσει σε επενδύσεις δισεκατομμυρίων την προηγούμενη πενταετία προς το Ηνωμένο Βασίλειο σε τομείς όπως η άμυνα, η επιστήμη και η τεχνολογία.