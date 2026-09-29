Ο ιδιοκτήτης της Χαλ, Ατζούν Ιλιτζαλί, σχολίασε το οικονομικό σκάνδαλο που αφορά τη Μάντσεστερ Σίτι, παρομοιάζοντας τους «Πολίτες» με αθλητές της Ολυμπιάδας που κάνουν χρήση ντόπινγκ.

Η αρμόδια Επιτροπή της Premier League, εξέδωσε το απόγευμα της Παρασκευής (25/09) ένα πόρισμα που συντάραξε συθέμελα το αγγλικό ποδόσφαιρο, κρίνοντας την Μάντσεστερ Σίτι ένοχη για τις 114 από τις 115 παραβάσεις για τις οποίες κατηγορούνταν.

Όπως ήταν φυσικό, οι αντιδράσεις τόσο από τους οπαδούς όσο και από τις διοικήσεις των αντίπαλων ομάδων δεν άργησαν να έρθουν, με τον πρόεδρο της Χαλ Σίτι, Ατζούν Ιλιτζαλί, να είναι ο πρώτος πρόεδρος συλλόγου της Premier League που καταδίκασε δημόσια τους «Πολίτες».

Συγκεκριμένα, ο ισχυρός άνδρας των «Τιγρών» παρομοίασε τους 10 φορές πρωταθλητές Αγγλίας με έναν ντοπαρισμένο αθλητή στους Ολυμπιακούς Αγώνες, αναφέροντας πως και αυτό που έκανε η Σίτι ήταν ένα είδος οικονομικού ντόπινγκ.

Hull City owner Acun Ilicali has said that Manchester City will be no different to winning an Olympic medal by doping if found guilty of the vast majority of charges they face



⬇️ Story from @mhardysporthttps://t.co/CgNiHEugLv — Times Sport (@TimesSport) September 29, 2026

«Δεν λέω αν είναι ένοχοι ή όχι, γιατί οι ίδιοι υποστηρίζουν ότι είναι αθώοι… ενώ η Premier League λέει ότι δεν είναι. Αν τελικά δεν είναι αθώοι και έχουν παραβιάσει τους κανονισμούς, τότε θεωρώ πως δεν διαφέρει από μια περίπτωση ντόπινγκ και την κατάκτηση ενός ολυμπιακού μεταλλίου».

«Στο τέλος της ημέρας, πρόκειται για οικονομικό ντόπινγκ. Αποκτάς τέσσερις ή πέντε κορυφαίους παίκτες, δαπανώντας τεράστια ποσά και παραβιάζοντας τους κανόνες. Από αυτή την άποψη, δεν είναι κάτι που δείχνει θετικό», τόνισε ο Τούρκος στο podcast «1904 Club», στο οποίο βρέθηκε καλεσμένος.

Ο Ατζούν απέκτησε την Χαλ το 2022, ωστόσο οι «Τίγρεις» βρίσκονταν στην Premier League τις σεζόν 2014-15 και 2016-17, δηλαδή σε δύο από τις αγωνιστικές περιόδους κατά τις οποίες η Μάντσεστερ Σίτι κατηγορείται ότι παραβίασε τους κανονισμούς και δεν δίστασε να μιλήσει για τα πλεονεκτήματα που έχουν οι πλουσιότεροι ιδιοκτήτες των ομάδων στην κατηγορία, έναντι των υπολοίπων.

«Ως ιδιοκτήτης, δεν θα πρέπει να μιλάω πολύ για αυτό, γιατί δεν είμαι μέσα στην υπόθεση και δεν γνωρίζω όλες τις λεπτομέρειες. Από την πλευρά μου, θα κάνω μια γενική τοποθέτηση: αν κάτι που αφορά το ποδόσφαιρο είναι άδικο, θα πρέπει να τιμωρείται».

«Αν επιβάλλεις μια μικρή τιμωρία, τότε όλοι θα κάνουν το ίδιο. Για το μέλλον του ποδοσφαίρου και για ένα καθαρό μέλλον, τέτοιες περιπτώσεις, εφόσον συμβαίνουν, θα πρέπει να τιμωρούνται και να μην επιτρέπεται σε κανέναν να λειτουργεί με αυτόν τον τρόπο. Μου αρέσουν τα χρήματα που προέρχονται φυσιολογικά από το ποδόσφαιρο. Για εμάς, δεν θα έχουμε ποτέ το μπάτζετ των έξι κορυφαίων ή ίσως των δέκα κορυφαίων ομάδων της Αγγλίας, όμως το σεβόμαστε αυτό».

«Ήδη υπάρχει αρκετή απόσταση λόγω των εσόδων που έχουν φυσιολογικά αυτές οι ομάδες. Παρακαλώ, μην προσθέτετε κι άλλη απόσταση. Αν υπάρχει ένα τέτοιο λάθος, αυτού του είδους τα λάθη δίνουν τρελά πλεονεκτήματα σε ορισμένες ομάδες και αυτό δεν είναι δίκαιο».