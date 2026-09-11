Χαλ: Τροχαίο για τον Τόμας λίγο πριν την προπόνηση

Χαλ: Τροχαίο για τον Τόμας λίγο πριν την προπόνηση

Μάρθα Χωριανοπούλου
Χαλ: Τροχαίο για τον Τόμας λίγο πριν την προπόνηση
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Απίστευτη αναποδία είχε ένας συμπαίκτης του Τζολάκη και του Μουζακίτη στη Χαλ, καθώς το αμάξι του τούμπαρε.

Συναγερμός σήμανε το πρωί στις τάξεις της Χαλ, καθώς ένας ποδοσφαιριστής της νεοφώτιστης ομάδας ενεπλάκη σε τροχαίο ατύχημα την ώρα που πήγαινε για προπόνηση.

Όπως αναφέρουν ΜΜΕ από το νησί, ο Σόρμπα Τόμας, κάτω από αδιευκρίνιστες συνθήκες, έχασε τον έλεγχο του οχήματός του, με αποτέλεσμα το Land Rover Defender που οδηγούσε να τουμπάρει. Το περιστατικό συνέβη λίγο μακριά από το προπονητικό κέντρο της Χαλ, με πολλά μέλη της ομάδας να σπεύδουν στο σημείο.

Μεταξύ αυτών ήταν και ο προπονητής. Ευτυχώς, ο παίκτης ήταν καλά και δεν υπέστη κάποιον τραυματισμό, καθώς βγήκε αλώβητος από το αυτοκίνητο.

 

     

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