Χαλ: Τροχαίο για τον Τόμας λίγο πριν την προπόνηση
Συναγερμός σήμανε το πρωί στις τάξεις της Χαλ, καθώς ένας ποδοσφαιριστής της νεοφώτιστης ομάδας ενεπλάκη σε τροχαίο ατύχημα την ώρα που πήγαινε για προπόνηση.
Όπως αναφέρουν ΜΜΕ από το νησί, ο Σόρμπα Τόμας, κάτω από αδιευκρίνιστες συνθήκες, έχασε τον έλεγχο του οχήματός του, με αποτέλεσμα το Land Rover Defender που οδηγούσε να τουμπάρει. Το περιστατικό συνέβη λίγο μακριά από το προπονητικό κέντρο της Χαλ, με πολλά μέλη της ομάδας να σπεύδουν στο σημείο.
Hull City star Sorba Thomas' car was flipped on its roof on a residential street close to the club's training ground pic.twitter.com/QBJgCCBQgW— Daily Mail Sport (@MailSport) September 11, 2026
Μεταξύ αυτών ήταν και ο προπονητής. Ευτυχώς, ο παίκτης ήταν καλά και δεν υπέστη κάποιον τραυματισμό, καθώς βγήκε αλώβητος από το αυτοκίνητο.
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