Έκπληκτη από το πόρισμα της επιτροπής εμφανίστηκε η Μάντσεστερ Σίτι, η οποία ξεκαθάρισε την πρόθεσή της να ασκήσει έφεση κατά της απόφασης.

Επίσημη μορφή πήρε το πόρισμα της ανεξάρτητης επιτροπής που ερευνούσε την υπόθεση της Μάντσεστερ Σίτι, με την Premier League να επιβεβαιώνει πως το κλαμπ κρίθηκε ένοχο για την πλειονότητα των οικονομικών παραβιάσεων για τις οποίες ερευνούνταν.

Μεταξύ άλλων, στην ενημέρωση αποκαλύπτεται πως η Σίτι φούσκωνε τα έσοδά της μέσω εικονικών χορηγιώνκαι μπόρεσε να μειώσει τεχνητά τα έξοδα κατά ένα δισ. ευρώ ώστε να παρουσιάσει οικονομικά στοιχεία που συμμορφώνονταν με τους οικονομικούς κανονισμούς του πρωταθλήματος.

Από την πλευρά τους, οι Citizens εξέφρασαν την έκπληξη και την απογοήτευσή τους με την ανακοίνωση της Premier League και ξεκαθάρισαν πως θα προσφύγουν κατά της απόφασης.

Η ανακοίνωση της Μάντσεστερ Σίτι

«Η Μάντσεστερ Σίτι είναι τόσο απογοητευμένη όσο και έκπληκτη από την απόφαση της Επιτροπής της Premier League, η οποία δημοσιεύθηκε σήμερα.

Ο Σύλλογος είναι αθώος για τις κατηγορίες που του έχουν απαγγελθεί από την Premier League και διαθέτει ένα ολοκληρωμένο σώμα αδιάσειστων αποδεικτικών στοιχείων που στηρίζει όλες τις θέσεις του σχετικά με την υπόθεση. Ως εκ τούτου, ο Σύλλογος θα συνεχίσει με αμείωτη επιμονή και, όπου είναι απαραίτητο, θα αναλάβει ενεργό δράση σε κάθε αρμόδιο ρυθμιστικό και νομικό πλαίσιο.

Η διαδικασία της Premier League παραμένει σε εξέλιξη, με σημαντικά σκέλη της να μην έχουν ακόμη ολοκληρωθεί. Η Μάντσεστερ Σίτι θα προχωρήσει τώρα στις διαθέσιμες διαδικασίες έφεσης, με βάση το ότι η απόφαση περιέχει σαφή ουσιώδη σφάλματα ως προς τον νόμο, τις αρχές και τα πραγματικά περιστατικά και, ως εκ τούτου, δεν είναι ασφαλής.

Ο Σύλλογος έχει τηρήσει επιμελώς τη δέουσα διαδικασία επί οκτώ χρόνια, με την προσδοκία ότι το Διοικητικό Συμβούλιο και η Εκτελεστική Διοίκηση της Premier League θα λειτουργούσαν ως ανεξάρτητος, αμερόληπτος και δίκαιος ρυθμιστικός φορέας, απαλλαγμένος από οποιαδήποτε μεροληπτική επιρροή.

Ο Σύλλογος προφανώς περιορίζεται ως προς το τι μπορεί να δηλώσει περαιτέρω, έως ότου ολοκληρωθούν όλες οι επόμενες διαδικασίες».