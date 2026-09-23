Αποκαλυπτικός Ρέιντερς: «Δεν θα πω ψέματα, πήγα στην Σαουδική Αραβία για να εξασφαλίσω μέχρι και τα εγγόνια μου»

Ο Τιτζάνι Ρείντερς, σε πρόσφατη συνέντευξη του, αποκάλυψε τoν πραγματικό λόγο που αποφάσισε να αποχωρίσει από την Μάντσεστερ Σίτι και να μετακομίσει στη Σαουδική Αραβία.

Ο Τιτζάνι Ρέιντερς το καλοκαίρι που μας πέρασε αποφάσισε να αποχωρίσει από την Μάντσεστερ Σίτι και να συνεχίσει την καριέρα του στην Αλ Καντσία της Σαουδικής Αραβίας, σε μία συμφωνία ύψους 60 εκατομμυρίων ευρώ.

Αρχικά, ο Ολλανδός μέσος επικαλέστηκε τη «φιλοδοξία» του να γίνει ο «μεγαλύτερος αστέρας στην Ασία», όταν μετακόμισε στην χώρα της Μέσης Ανατολής τον περασμένο Αύγουστο, ωστόσο τώρα έδωσε μια πολύ πιο αμερόληπτη εκτίμηση των κινήτρων του.

Αναλυτικότερα, έχοντας ως στόχο να κερδίσει πάνω από 100 εκατομμύρια ευρώ στο πενταετές συμβόλαιο του με την Αλ Καντσία, ο 28χρόνος διεθνής παραδέχθηκε τώρα ότι η καθαρή οικονομική ασφάλεια τον οδήγησε στην απόφαση του.

«Είμαι λάτρης των χρημάτων; Δεν μπορώ να το αρνηθώ. Μόλις τελειώσει η καριέρα μου ως παίκτης, δεν θέλω να δουλεύω άλλο. Φυσικά, πιθανότατα δεν θα χρειαζόταν να δουλεύω άλλο ούτε μετά το συμβόλαιό μου στη Μάντσεστερ Σίτι, αλλά αυτή η μεταγραφή μου επιτρέπει να εξασφαλίσω το μέλλον των επόμενων γενεών της οικογένειάς μου».

«Δεν πρόκειται να πω ψέματα γι' αυτό. Υπογράφοντας αυτό το συμβόλαιο, μπορώ να βεβαιωθώ ότι ακόμη και τα εγγόνια μου θα είναι οικονομικά ασφαλή, οπότε γιατί να μην το κάνω; Μπορείς πάντα να παίζεις τον ηθικό σταυροφόρο, αλλά νομίζω ότι όλοι θα έλεγαν ναι σε αυτό», πρόσθεσε ο άλλοτε άσος της Μίλαν.