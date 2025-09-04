Τότεναμ και Ντάνιελ Λέβι θα βαδίζουν χωριστούς δρόμους από εδώ και στο εξής, καθώς ο Άγγλος Εκτελεστικός Πρόεδρος υπέβαλε την παραίτησή του.

Αλλαγή σελίδας στα... ψηλά της Τότεναμ! Σαν κεραυνός εν αιθρία «έσκασε» το απόγευμα της Πέμπτης (04/09) η απόφαση του Ντάνιελ Λέβι να παραιτηθεί από την ηγεσία της.

Ο Άγγλος επιχειρηματίας, που τελούσε χρέη Εκτελεστικού Προέδρου στους Spurs εδώ και 25 χρόνια, υπέβαλε την παραίτησή και οι δύο πλευρές θα χωρίσουν τους δρόμους τους μετά από ένα πολύ σημαντικό διάστημα, τόσο από άποψη διάρκειας, όσο και επιτευγμάτων.

Στον καιρό του Λέβι το brand της Τότεναμ γιγαντώθηκε, ενώ η ομάδα έγραψε ιστορία, φτάνοντας στον τελικό του Champions League το 2019 και κατακτώντας το Europa League το 2024. Επίσης σπουδαία παρακαταθήκη αποτελεί και η ολοκλήρωση του «Tottenham Hotspur Stadium», του υπερσύγχρονου γηπέδου των Spurs, το οποίο χτίστηκε χωρίς την παραμικρή εξωτερική οικονομική αρωγή και εκτόξευσε τον σύλλογο. Παρ'όλα αυτά, οι οπαδοί της ομάδας δεν ήταν ιδιαίτερα ευχαριστημένοι από τη διαχείρισή του και πολλάκις, ειδικά τον τελευταίο καιρό, είχαν διαδηλώσει, ζητώντας του να παραιτηθεί. Η επιθυμία τους λοιπόν έγινε πραγματικότητα.

«Είμαι απίστευτα περήφανος για το έργο που επιτελέσαμε μαζί με την εκτελεστική ομάδα και όλους τους εργαζόμενους μας. Κάναμε αυτόν τον σύλλογο μια παγκόσμια δύναμη που αγωνίζεται στο υψηλότερο επίπεδο. Πέρα από αυτό, χτίσαμε μια κοινότητα. Ήμουν αρκετά τυχερός να συνεργαστώ με μερικούς από τους σπουδαιότερους ανθρώπους στο άθλημα, από την ομάδα στο Lilywhite House και το Hotspur Way, μέχρι όλους τους παίκτες και προπονητές όλα αυτά τα χρόνια.

Θα ήθελα να ευχαριστήσω όλους τους φιλάθλους που με στήριξαν όλα αυτά τα χρόνια. Δεν ήταν πάντα μια εύκολη διαδρομή, αλλά έχει σημειωθεί σημαντική πρόοδος. Θα συνεχίσω να υποστηρίζω με πάθος αυτόν τον σύλλογο», δήλωσε ο Λέβι.

Τα καθήκοντά του προς το παρόν θα αναλάβει ο Πίτερ Τσάρινγκτον, ενώ ως CEO προσελήφθη ο Ινδός Βινάι Βενκατεσάμ που από το 2020 έως το 2024 είχε τον ίδιο ρόλο στην Άρσεναλ.