Η Χαλ του Τζολάκη πήρε το 2-2 από την Τσέλσι, την ώρα που η Λίβερπουλ του Τσιμίκα κολλούσε στο 0-0 με τη Φούλαμ.

Δεν χαμπαριάζει τίποτα η Χαλ, που απέσπασε σπουδαία εκτός έδρας ισοπαλία, 2-2, από την Τσέλσι και παρέμεινε αήττητη στην εφετινή Premier League.

Οι Μπλε μπήκαν ιδανικά στο ματς, με τον Ρότζερς να ανοίγει το σκορ στο έβδομο μόλις λεπτό, παραβιάζοντας για πρώτη φορά φέτος την εστία του Κωνσταντίνου Τζολάκη. Εντούτοις, οι Τίγρεις ανέτρεψαν τα δεδομένα πριν την ανάπαυλα, με τον Μπελούμι να σκοράρει δις μέσα σε έξι λεπτά (28', 34') και να βάζει μπροστά το σκορ την ομάδα του!

Οι Λονδρέζοι έψαξαν την ισοφάριση στο δεύτερο μέρος, με Τζολάκη και δοκάρι να στερούν το γκολ στον Τζέιμς στο 53' αλλά τον Ζοάο Πέδρο να σκοράρει με δυνατό σουτ μέσα από την περιοχή στο 66ο λεπτό, επαναφέροντας την ισορροπία. Ακολούθησαν καλές στιγμές εκατέρωθεν, με τη Χαλ ωστόσο να παίρνει τον βαθμό στο Στάμφορντ Μπριτζ.

Γκέλα για τη Λίβερπουλ

Τρίτη ισοπαλία σε τέσσερις αγωνιστικές για τη Λίβερπουλ, που με τον Κωστα Τσιμίκα να αγωνίζεται στο πρώτο ημίχρονο, κόλλησε στο 0-0 με τη Φούλαμ στο Άνφιλντ. Ιδιαίτερα ανταγωνιστικοί στο πρώτο μέρος οι φιλοξενούμενοι, που γλίτωσαν σε μία περίπτωση από το 1-0 χάρη στο δοκάρι, σε προσπάθεια του Μουνιόθ (22'), έχοντας δει δέκα λεπτά νωρίτερα τον Ζακέ να απομακρύνει πάνω στη γραμμή την προσπάθεια του Γκαρθία. Στο δεύτερο μέρος δεν άλλαξαν πολλά, με τους Κόκκινους να έχουν τις στιγμές τους αλλά το σκορ να μην ανοίγει ποτέ και το 0-0 να είναι το τελικό αποτέλεσμα.

Βύθισε την Άστον Βίλα η Νότιγχαμ

Η Άστον Βίλα σκόραρε για πρώτη φορά στο φετινό πρωτάθλημα, όμως αυτό δεν ήταν αρκετό, με την ομάδα του Ουνάι Έμερι να ηττάται 2-1 εντός έδρας από τη Νότιγχαμ Φόρεστ.

Λιγοστές οι καλές στιγμές στο πρώτο ημίχρονο, το οποίο ολοκληρώθηκε χωρίς σκορ. Η ισορροπία διαταράχθηκε με το... καλησπέρα μετά την ανάπαυλα, καθώς στο 46' ο Ντέλαπ ολοκλήρωσε την ωραία του ενέργεια με εξαιρετικό σουτ έξω από την περιοχή, που έδωσε το προβάδισμα στους φιλοξενούμενους.

Η Βίλα κατάφερε να σπάσει το ρόδι και να φτάσει στην ισοφάριση με κεφαλιά του Άλισον στο 74', όμως η Νότιγχαμ ξαναχτύπησε με κοντινή προσπάθεια του Ζεσούς στο 87' και πήρε την πρώτη της φετινή νίκη, αφήνοντας τη Βίλα στον έναν βαθμό.

Χόρτασαν γκολ στο Μπόρνμουθ - Μπρέντφορντ

Σε ένα χορταστικό ματς στο «Vitaliy Road», Μπόρνμουθ και Μπρέντφορντ χάρισαν γκολ και θέαμα μπροστά στο κοινό τους, αλλά τελικά έμειναν στην ισοπαλία με 2-2. Οι Μέλισσες «τσίμπησαν» για πρώτη φορά στο 34΄με γκολ του Σάντε, προτού η Μπόρμουθ απαντήσει τέσσερα λεπτά αργότερα με τον Κλάιφερτ. Στο 52΄ήταν η σειρά του Τάβερνιερ να βρει δίχτυα για να ανατρέψει το σκορ υπέρ των γηπεδούχων, όμως τέσσερα λεπτά αργότερα ο Σάντε χτύπησε ξανά με το δεύτερο προσωπικό του γκολ για να διαμορφώσει την ισορροπία.

Η Ίπσουιτς άλωσε στο 90΄το Λονδίνο

Σπουδαία νίκη με ανατροπή για την Ίπσουιτς, η οποία υπέταξε με 3-2 την Κρίσταλ Πάλας στο Λονδίνο με γκολ στις καθυστερήσεις. Αν και οι γηπεδούχοι ξεκίνησαν ιδανικά το ματς με γκολ του Καλαϊλί στο 14΄για το 1-0, τα λεπτά που ακολούθησαν ήταν καταστροφικά. Στο 23΄άλλωστε η Ίπσουιτς ισοφάρισε σε 1-1, ενώ έντεκα λεπτά μετά η αποβολή του Ντισασί άφησε τους γηπεδούχους με δέκα παίκτες για το υπόλοιπο του αγώνα.

Χάρη στο αριθμητικό πλεονέκτημα, οι φιλοξενούμενοι έφεραν τούμπα το ματς με γκολ του Ντέιβις στο 45΄, όμως ακόμα κι έτσι η Κρίσταλ Πάλας δεν έχασε την πίστη της κι έφτασε στην ισοφάριση με τον Λάρσεν στο 75΄για το 2-2. Ο τελευταίος λόγος ωστόσο ανήκε στους φιλοξενούμενους, όταν στο 90΄ο Φλέμινγκ πήρε το ριμπάουντ μετά από κεφαλιά στο δοκάρι και σκόραρε από κοντά για να χαρίσει το τρίποντο στην ομάδα του.