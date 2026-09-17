Εξοργισμένοι οπαδοί, ένα πρόγραμμα γεμάτο παγίδες και αμυντικές αδυναμίες που παραμένουν άλυτες. Tο φθινόπωρο της δυσαρέσκειας έχει ήδη φτάσει για τον Κάρικ!

Ίσως να είναι ακόμη νωρίς για να γίνει λόγος για κρίση. Τα προειδοποιητικά σημάδια, όμως, είναι ξανά εκεί. Και για τους οπαδούς της Μάντσεστερ Γιουνάιτεντ αρχίζει να επιστρέφει εκείνο το κουραστικά γνώριμο συναίσθημα: η υποψία ότι η ομάδα δεν περνά απλώς μια κακή περίοδο, αλλά βρίσκεται στα πρώτα στάδια ενός ακόμη φαύλου κύκλου.

Το σενάριο μοιάζει πλέον να γράφεται σχεδόν μόνο του. Μια ανάσα αισιοδοξίας, η ελπίδα μιας νέας αρχής και, λίγο αργότερα, οι ίδιες παλιές απογοητεύσεις, τα ίδια παράπονα και οι ίδιες αναζητήσεις ευθυνών. Όλα συσσωρεύονται, αυξάνοντας διαρκώς την πίεση σε έναν σύλλογο που έχει εγκλωβιστεί στη μετριότητα, χωρίς όμως να μπορεί ποτέ να απαλλαγεί από τις τεράστιες απαιτήσεις που συνοδεύουν το όνομα και την ιστορία του. Ο Μάικλ Κάρικ είχε πάρει μια πρώτη γεύση από τα δύσκολα φθινόπωρα και τους ακόμη δυσκολότερους χειμώνες του «Old Trafford» όταν βρισκόταν στο πλευρό του Όλε Γκούναρ Σόλσκιερ.

Ωστόσο, η παγωμένη έκφρασή του μετά την ήττα με 3-2 από την Μπράιτον για τον τρίτο γύρο του Carabao Cup έμοιαζε να επιβεβαιώνει ότι δεν είχε να προετοιμάσει πραγματικά έναν προπονητή για τη δίνη που δημιουργείται όταν η Μάντσεστερ Γιουνάιτεντ αρχίζει να χάνει τον έλεγχο. Η σεζόν της δεν θα έχει συμπληρώσει ούτε έναν μήνα όταν εμφανιστεί την Κυριακή στο «Craven Cottage». Κι όμως, η αναμέτρηση με τη Φούλαμ έχει ήδη αποκτήσει για τον Κάρικ χαρακτήρα… τελικού.

Μια τέταρτη ήττα σε επτά παιχνίδια θα έκανε την ήδη ασυνήθιστα μεγάλη διακοπή για τις εθνικές ομάδες να μοιάζει ατελείωτη. Και αμέσως μετά περιμένει τη Γιουνάιτεντ ένα εξαιρετικά απαιτητικό πρόγραμμα, με έξι αγώνες μέσα σε 21 ημέρες τον Οκτώβριο. Και σε αυτό το διάστημα τα σενάρια θα πάρουν φωτιά, οι υποψήφιοι θα εμφανιστούν και ο φαύλος κύκλος θα μεγαλώσει.

Το «Old Trafford» αρχίζει να βράζει

Υπάρχει, όμως, ακόμη ένα πρόβλημα για τον Κάρικ. Μια οπαδική βάση που ιστορικά συγκαταλέγεται στις πιο υπομονετικές και υποστηρικτικές της χώρας έχει πλέον φτάσει στα όριά της. Οι φίλαθλοι της Γιουνάιτεντ αισθάνονται ανεπιθύμητοι, παραμελημένοι και ότι η φωνή τους δεν ακούγεται από μια ιδιοκτησία απέναντι στην οποία εκφράζουν συστηματικά την αντίθεσή τους. Και όταν οι πιστοί οπαδοί χάνουν την… πίστη τους, τότε, καταλαβαίνει κανείς πως η απογοήτευση θα μετατραπεί σύντομα σε οργή.

Οι παρατεταμένες αποδοκιμασίες που ακούστηκαν μετά το τελευταίο σφύριγμα απέναντι στην Μπράιτον θα πρέπει να έχουν σημάνει συναγερμό στη διοίκηση. Η Γιουνάιτεντ είχε μόλις πετάξει προβάδισμα δύο τερμάτων στο «Old Trafford» για πρώτη φορά εδώ και 50 χρόνια. Το κλίμα αποτυπώθηκε ακόμη πιο έντονα μετά το παιχνίδι, όταν στο στόχαστρο βρέθηκε ο Ντιόγκο Νταλότ. Δεν έχουν περάσει ούτε τρεις εβδομάδες από το κλείσιμο της θερινής μεταγραφικής περιόδου και η Γιουνάιτεντ ολοκλήρωσε τη δεύτερη φάση ενός σχεδίου αναδόμησης του ρόστερ σε τρία στάδια.

Αρκεί, όμως, μια ματιά στον πάγκο του αγώνα με τη Μάντσεστερ Σίτι, αλλά και γενικότερα στην ενδεκάδα και στο ρόστερ, για να δημιουργηθεί η εντύπωση ότι ο σύλλογος μπορεί να χρειάζεται ακόμη τρία καλοκαίρια για να διορθώσει όλα τα προβλήματά του. Και οι οπαδοί θα μπορούσαν δικαιολογημένα να ισχυριστούν ότι το ίδιο ακριβώς ένιωθαν μετά τις περισσότερες μεταγραφικές περιόδους των τελευταίων 13 ετών. Εξ ου και αυτή η αίσθηση μιας αναδόμησης που δεν ολοκληρώνεται ποτέ. Ο Κάρικ δεν έχει ακόμη τη δυνατότητα να υπολογίζει στη μεγάλη θερινή μεταγραφή του για τη μεσαία γραμμή, τον Κάρλος Μπαλεμπά, για τον οποίο δαπανήθηκαν 65 εκατομμύρια λίρες και ο οποίος εξακολουθεί να βρίσκεται στη διαδικασία επιστροφής από τραυματισμό.

Στο πλαίσιο της τελευταίας μεταγραφικής στρατηγικής της, η Γιουνάιτεντ αποφάσισε να αναδιαμορφώσει την επίθεσή της την περασμένη χρονιά και τη μεσαία γραμμή της αυτό το καλοκαίρι. Η αναμόρφωση της άμυνας μετατέθηκε για ακόμα ένα έτος, παρά τις ξεκάθαρες ενδείξεις ότι υπήρχαν αδυναμίες τόσο στα άκρα όσο και στο κέντρο της αμυντικής γραμμής. Αυτή η προσπάθεια να χτιστεί κάτι σε κομμάτια, κάπου χωλαίνει. Το οικοδόμημα παρουσιάζει… ρωγμές και όλοι ξέρουν πως τα αν θεμέλια δεν είναι γερά, τότε, κινδυνεύει με κατάρρευση. Χρόνος υπάρχει για να αλλάξει η κατάσταση, αλλά αν η γνώριμη γκρίνια… ξαναμπεί στο γήπεδο, τότε, το έργο δύσκολα θα έχει happy end.