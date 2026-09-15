Ο προπονητής της Τότεναμ, Ρομπέρτο ​​Ντε Tσέρμπι, επιτέθηκε για ακόμη μία φορά με καυστικά σχόλια στον... εξόριστο επιθετικό των «σπιρουνιών», Ριτσάρλισον.

Η κατά μέτωπο επίθεση του Ρομπέρτο Ντε Τσέρμπι στον Ριτσάρλισον συνεχίζεται με αμείωτους ρυθμούς, με τον Ιταλό τεχνικό της Τότεναμ να επιβεβαιώνει την Δευτέρα (14/09) πως ο Βραζιλιάνος επιθετικός δεν πρόκειται να πάρει χρόνο συμμετοχής σε καμία διοργάνωση στην οποία συμμετέχουν στα «σπιρούνια» φέτος.



Ο άλλοτε στράικερ τηςδεν συμπεριλήφθηκε στην 25μελή αποστολής τηςγια τους αγώνες της, αφού ζήτησε να αποχωρήσει από τον σύλλογο τον περασμένο μήνα, αλλά εξακολουθεί να έχει δικαίωμα συμμετοχής στους αγώνες κυπέλλου.

Ωστόσο, παρά το γεγονός ότι η ομάδα του δεν έχει σκοράρει μέχρι στιγμής στο πρωτάθλημα αυτή τη σεζόν, ο Ντε Τσέρμπι επιμένει ότι δεν υπάρχει περίπτωση να επιστρέψει ο πρώτος σκόρερ της ομάδας την περασμένη σεζόν.

Αναλυτικότερα, ο 47χρόνος προπονητής παρευρέθηκε χθες (14/09) στη συνέντευξη Τύπου ενόψει του αγώνα με τη Λίβερπουλ στο Άνφιλντ για το Carabao Cup, όπου αναφέρθηκε μεταξύ άλλων στον Ριτσάρλισον. Συγκεκριμένα, ρωτήθηκε από έναν δημοσιογράφο αν η καριέρα του Βραζιλιάνου στους «πετεινούς» έχει τελειώσει, με τον ίδιο να απαντάει σε καυστικό τόνο.

«Δεν ξέρω. Δεν είναι για μένα αυτή η ερώτηση. (Για τον) Ριτσάρλισον, τα ξέρεις ήδη όλα, τίποτα δεν άλλαξε για το Carabao Cup ή την Premier League. Η κατάσταση είναι η ίδια».

«Ξεκίνησε βασικός στον πρώτο αγώνα της σεζόν και τέλος πάντων, χάσαμε στην Μπρέντφορντ με 3-0 με τον Ρίτσαρλισον. Ίσως το ξέχασες. Απλώς για να το θυμάσαι. Ο Ριτσάρλισον δεν θα παίξει ακόμα κι αν είναι διαθέσιμος. Ούτε καν στο Carabao Cup, όχι. Στην αρχή της σεζόν μίλησα μαζί του πολλές φορές για να τον πείσω να μείνει και δεν ήθελε. Δεν μπορώ να προσεύχομαι κάθε μέρα να μείνει».

🚨 De Zerbi: “We lost to Brentford 3-0 with Richarlison. Maybe you forgot. Just to remind you”.



“At the start of this season I spoke to him many times to convince him to stay and he didn't want to. I can't go every day to pray for him to stay”. pic.twitter.com/Se3ecfGim0 September 15, 2026

Από την μεριά του ο Ριτσάρλισον επέλεξε να απαντήσει στα λεγόμενα του προπονητή του, δημοσιεύοντας στον προσωπικό του λογαριασμό στο Instagram, ένα στιγμιότυπο οθόνης με τη φράση του Ντε Τσέρμπι που επιβεβαιώνει τον αποκλεισμό του από το κύπελλο, γράφοντας: «Γιατί;», συνοδευόμενο από ένα emoji που κλαίει.

Richarlison on Instagram responding to Roberto De Zerbi’s comments about him not being considered for the Carabao Cup tie against Liverpool pic.twitter.com/DAl0xH3sOi — The Spurs Web (@thespursweb) September 14, 2026

Για την ιστορία, η Τότεναμ προσπάθησε να πουλήσει τον Ριτσάρλισον το περασμένο καλοκαίρι, αλλά οι μεταγραφές του σε Έβερτον, Τραμπζόνσπορ και Βάσκο ντα Γκάμα «ναυάγησαν», λόγω διαφωνιών στους προσωπικούς όρους.