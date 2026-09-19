Μπράιτον - Άρσεναλ: Βασικοί οι Κωστούλας και Τζόλης στη γαλανόλευκη «μάχη»

Νίκος Κικίδης
Μπράιτον - Άρσεναλ: Βασικοί οι Κωστούλας και Τζόλης στη γαλανόλευκη «μάχη»
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Πλούσιο το ελληνικό στοιχείο στο «Amex Stadium», καθώς οι Μπάμπης Κωστούλας και Χρήστος Τζόλης ξεκινούν στις ενδεκάδες των Μπράιτον και Άρσεναλ αντίστοιχα.

Μάχη Μπράιτον - Άρσεναλ στην Premier League σε γαλανόλευκο φόντο. Το ελληνικό στοιχείο γίνεται όλο και πιο κυρίαρχο τα τελευταία χρόνια στο κορυφαίο πρωτάθλημα του κόσμου, με τελευταία απόδειξη τον «εμφύλιο» στον «Amex Stadium».

Η Μπράιτον άλλωστε ανακοίνωσε την ενδεκάδα της με τον φορμαρισμένο Μπάμπη Κωστούλα να βρίσκεται στο αρχικό σχήμα, ενώ τον ίδιο δρόμο ακολούθησε και η Άρσεναλ με ψήφο εμπιστοσύνης στον Χρήστο Τζόλη.

Ο Έλληνας εξτρέμ θα ξεκινήσει στο αριστερό φτερό της επιθετικής γραμμής, τη στιγμή που ο Κωστούλας θα βρεθεί στην αιχμή του δόρατος των Γλάρων με στόχο να βρει δίχτυα σε τρίτο σερί παιχνίδι μετά τα ματς απέναντι σε Κόβεντρι και Μάντσεστερ Γιουνάιτεντ.

     

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