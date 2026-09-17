Με ανακοίνωση της η Τσέλσι έκανε γνωστό πως ο Μπόελι πούλησε τις μετοχές που είχε στους Μπλε. Σηματοδοτώντας ουσιαστικά επίσημα το τέλος του από την ομάδα.

Νέα εποχή και επίσημα στην Τσέλσι. Καθώς όπως έγινε γνωστό ο Τοντ Μπόελι αποχωρεί από το ιδιοκτησιακό σχήμα του συλλόγου, αφού συμφώνησε να πουλήσει το ποσοστό του, μαζί με εκείνο του Μαρκ Γουόλτερ, στην Clearlake Capital.

Όπως αναμενόταν δηλαδή ο άλλοτες ισχυρός άνδρας της Τσέλσι αποτελεί παρελθόν από το «Στάμφορντ Μπριζ». Εξέλιξη που αλλάζει σημαντικά τα δεδομένα στο ιδιοκτησιακό καθεστώς των Μπλε.

Η Clearlake Capital λοιπόν αποκτά πλέον τον πλήρη έλεγχο της Τσέλσι, τέσσερα χρόνια μετά την αγορά του συλλόγου. Συγκεκριμένα, η εταιρεία εξαγόρασε τα ποσοστά του Μπόελι και του Γουόλτερ, τα οποία ανέρχονταν σε 12,83% για τον καθένα. Ο Ελβετός επενδυτής Χανς Γεργκ Βις διατηρεί το δικό του ποσοστό 12,83% και παραμένει στο ιδιοκτησιακό σχήμα.

Club Statement: Chelsea Football Club announces ownership transition. September 16, 2026

Η συμφωνία αποτιμά την Τσέλσι περίπου στα 5 δισεκατομμύρια λίρες, μαζί με το χρέος. Σύμφωνα με τους Financial Times, Μπόελι και Γουόλτερ αναμένεται να βάλουν συνολικά στα ταμεία τους περίπου 950 εκατομμύρια λίρες από την πώληση των μετοχών τους.

Ο Μπόελι, μάλιστα, δεν θα παραμείνει ούτε στη θέση του προέδρου του συλλόγου. Παρά τη μεγάλη αλλαγή στην ιδιοκτησία, η ομάδα ξεκαθάρισε πως δεν αναμένονται άμεσες αλλαγές στον τρόπο λειτουργίας του συλλόγου.

Σε δηλώσεις του ο άλλοτε Προέδρος των Μπλε ανέφερε μεταξύ άλλων: ««Ήταν τιμή μου να υπηρετήσω ως πρόεδρος της Τσέλσι. Θα ήθελα να ευχαριστήσω όλους όσοι συνέβαλαν στη διασφάλιση ενός λαμπρού μέλλοντος για τον σύλλογο, συμπεριλαμβανομένης της Premier League, των προπονητών και των ποδοσφαιριστών, της ταλαντούχας διοίκησης και του προσωπικού της Τσέλσι, αλλά και των αμέτρητων αφοσιωμένων φιλάθλων»..