Ο Στέφανος Τζίμας ξεπέρασε το εμπόδιο που εμφανίστηκε κατά την αποθεραπεία του και προσπαθεί να επανέλθει στην ενεργό δράση του το συντομότερο δυνατό.

Ευχάριστα αλλά προσεκτικά νέα έρχονται από το στρατόπεδο της Μπράιτον για την κατάσταση Στέφανου Τζίμα. Ο Έλληνας διεθνής επιθετικός επέστρεψε στις προπονήσεις των «γλάρων», αφήνοντας πίσω του ένα μικρό πισωγύρισμα που είχε κατά τη διάρκεια της αποθεραπείας του από τον σοβαρό τραυματισμό που είχε στο γόνατο.

Έχει μείνει εκτός αγωνιστικής δράσης για περίπου δέκα μήνες μετά τον χιαστό που υπέστη στην πρώτη του παρουσία ως βασικός στην Premier League, στο εντός έδρας ματς απέναντι στην Άστον Βίλα. Η ατυχία χτύπησε... την πόρτα του Έλληνα φορ τρεις μέρες μετά το πρώτο του γκολ στην Αγγλία, που χάρισε την νίκη στην ομάδα του απέναντι στην Νότιγχαμ Φόρεστ.

Για την κατάσταση του Έλληνα παίκτη μίλησε ο προπονητής της Μπράιτον, Φαμπιάν Χιούρτζελερ τονίζοντας πως δεν υπάρχει πίεση χρόνου και σημασία έχει η θετική ψυχολογία του:

«Είχε ένα μικρό πισωγύρισμα στην αποθεραπεία του. Δεν είναι κάτι σοβαρό, αλλά χρειάζεται λίγο περισσότερο χρόνο από όσο περιμέναμε. Τώρα, όμως, είναι σε καλή ψυχολογική κατάσταση. Προσπαθεί να δουλεύει σκληρά στο γήπεδο, εμείς προσπαθούμε να τον βοηθήσουμε εκτός γηπέδου και ελπίζουμε να τον δούμε σύντομα. Δεν μπορώ να δώσω ένα συγκεκριμένο χρονοδιάγραμμα για την επιστροφή του, αλλά η αποθεραπεία του κινείται προς τη σωστή κατεύθυνση»