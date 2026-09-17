Ένα από τα καλύτερα γήπεδα στην Premier League θα έχει η Νότιγχαμ Φόρεστ, καθώς η ανακατασκευή του «City Ground» πήρε το πράσινο φως!

Όπως αποκάλυψε η Athletic, η ανακατασκευή του City Ground πήρε το... πράσινο φως, καθώς το δημοτικό συμβούλιο του Ράσκληφ ενέκρινε τα σχέδια για την επέκταση του ιστορικού γηπέδου της Νότιγχαμ Φόρεστ.

Συγκεκριμένα, η πρώτη φάση του έργου προβλέπει αύξηση της χωρητικότητας στους 45.000 θεατές, ενώ σε δεύτερη φάση το γήπεδο θα μπορεί να φτάσει έως και τους 52.500. Στην αρχή θα ανακατασκευαστούν τμήματα του γηπέδου και θα δημιουργηθούν έως και 5.000 νέες θέσεις, ενώ η δεύτερη φάση προβλέπει την προσθήκη ακόμη 7.500 θέσεων.

Το συνολικό κόστος του έργου εκτιμάται ότι θα ξεπεράσει τα 550 εκατ. λίρες, με τον ισχυρό άνδρα της Φόρεστ, Ευάγγελο Μαρινάκη, να επιδιώκει τη δημιουργία ενός γηπέδου που θα πληροί τις προδιαγραφές για αγώνες Champions League.

Ωστόσο, αυτό πρέπει να γίνει σαφές είναι ότι η έναρξη των εργασιών δεν θα γίνει άμεσα. Καθώς οι Reds πρέπει να ικανοποιήσουν μια... σειρά προϋποθέσεων, μεταξύ των οποίων ένα νέο σχέδιο για τη διαχείριση της κυκλοφορίας των φιλάθλων. Παράλληλα, η Φόρεστ θα χρειαστεί να συνεισφέρει περίπου 1,75 εκατ. λίρες για τη βελτίωση των λεωφορειακών υπηρεσιών τις ημέρες αγώνων.