Έντονες αντίδρασεις είχε ο πρώην παίκτης της Σίτι, Μάικα Ρίτσαρντς, σχετικά με τις αποφάσεις των διαιτητών και του VAR στο ντέρμπι του Μάντσεστερ.

Σφοδρές αντιδράσεις έχει προκαλέσει η απόφαση των διαιτητών και του VAR να μετρήσουν το αμφισβητούμενο γκολ στο ντέρμπι του Μάντσεστερ, η οποία οδήγησε την Σίτι να φύγει νικήτρια με 0-1 από το «Ολντ Τράφορντ».

Αναλυτικότερα, ο πρώην αμυντικός των «Πολιτών», Μάικα Ρίτσαρντς, δεν έκρυψε την οργή του χαρακτηρίζοντας την εγκυρότητα του γκολ «ανοησία». Τόνισε πως είναι «εκατό τοις εκατό» ξεκάθαρο ότι ο Μπρούνο Φερνάντες προσπαθεί να διεκδικήσει την μπάλα επηρεάζοντας άμεσα τις αντιδράσεις της αμυντικής γραμμής.

Μάλιστα, μιλώντας ως πρώην οπισθοφύλακας, ανέφερε πως γνωρίζει καλά ότι οποιαδήποτε κίνηση του επιθετικού σε θέση οφσάιντ μπορεί να επηρεάσει την απόφαση του αμυντικού.

Τέλος, κατέληξε κάνοντας λόγο, όχι απλά για μια λανθασμένη απόφαση, αλλά για μια συνολικά κακή μέρα των διαιτητών και του VAR με βάση τις αποφάσεις που πάρθηκαν στη διάρκεια του παιχνιδιού, αναφερόμενος στην, κατά την άποψή του, άδικη κόκκινη κάρτα προς τον Φιλ Φόντεν.

«Εκατό τοις εκατό είναι (οφσάιντ). Νομίζω ότι ήταν μια κακή μέρα για τους διαιτητές και το VAR. Λάθος απόφαση πήραν για τον Φιλ Φόντεν και λάθος απόφαση ήταν και αυτή».

«Πώς μπορείς να μην πεις ότι ο Ένζο Φερνάντεζ είναι απαιτητικός για την μπάλα - φυσικά και είναι! Έχω βρεθεί σε αυτή τη θέση ως αμυντικός όπου οποιαδήποτε μικρή κίνηση μπορεί να κάνει τη διαφορά για το αν θα πιάσει ή όχι την μπάλα, οπότε φυσικά και τον επηρεάζει. Νομίζω ότι έχουν κάνει πολύ λάθος», πρόσθεσε ο άλλοτε διεθνής αμυντικός.