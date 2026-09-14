Μάντσεστερ Σίτι: Η χειρονομία του Φόντεν στους οπαδούς της Γιουνάιτεντ
Σε θρίλερ εξελίχθηκε το χθεσινό ντέρμπι του Μάντσεστερ (14/09) με πρωταγωνιστή τον Φιλ Φόντεν. Αναλυτικότερα, ο μεσοεπιθετικός της Σίτι αποχώρησε από τον αγωνιστικό χώρο, αφού αποβλήθηκε με απευθείας κόκκινη κάρτα στο 23ο λεπτό, έπειτα απο φάουλ εκτός φάσης στον Μπρούνο Φερνάντες, αφήνοντας την ομάδα του με δέκα παίκτες.
Παρά το αριθμητικό μειονέκτημα, οι «Πολίτες» κατάφεραν να φύγουν νικητές από το «Old Trafford», με σκορ 0-1, χάρη στο γκολ του «ρομποτικού» Έρλινγκ Χάαλαντ στο εξηντακοστό λεπτό.
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Αυτό έδωσε την αφορμή στον Φόντεν να... απαντήσει στις αποδοκιμασίες που δεχόταν απο τους αντίπαλους οπαδούς, την ώρα που η αποστολή των φιλοξενούμενων αποχωρούσε απο το στάδιο, σχηματίζοντας επειδικτικά με τα χέρια του το τελικό σκορ του αγώνα, γεγονός που προκάλεσε περαιτέρω αντιδράσεις απο τους φίλους των «κόκκινων διαβόλων».
🩵☝🏼 That’s how Phil Foden left Old Trafford after the derby.— Fabrizio Romano (@FabrizioRomano) September 14, 2026
🎥 @TheEyeTest_1 pic.twitter.com/bihZXUG6b0
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