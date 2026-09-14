Ο Φιλ Φόντεν πήρε την εκδίκηση του για την κόκκινη κάρτα που αντίκρισε στο ντέρμπι με τη Γιουνάιτεντ, κάνοντας μία χειρονομία στους φιλάθλους των «κόκκινων διαβόλων», κατά την έξοδο του από το στάδιο.

Σε θρίλερ εξελίχθηκε το χθεσινό ντέρμπι του Μάντσεστερ (14/09) με πρωταγωνιστή τον Φιλ Φόντεν. Αναλυτικότερα, ο μεσοεπιθετικός της Σίτι αποχώρησε από τον αγωνιστικό χώρο, αφού αποβλήθηκε με απευθείας κόκκινη κάρτα στο 23ο λεπτό, έπειτα απο φάουλ εκτός φάσης στον Μπρούνο Φερνάντες, αφήνοντας την ομάδα του με δέκα παίκτες.

Παρά το αριθμητικό μειονέκτημα, οι «Πολίτες» κατάφεραν να φύγουν νικητές από το «Old Trafford», με σκορ 0-1, χάρη στο γκολ του «ρομποτικού» Έρλινγκ Χάαλαντ στο εξηντακοστό λεπτό.

Αυτό έδωσε την αφορμή στον Φόντεν να... απαντήσει στις αποδοκιμασίες που δεχόταν απο τους αντίπαλους οπαδούς, την ώρα που η αποστολή των φιλοξενούμενων αποχωρούσε απο το στάδιο, σχηματίζοντας επειδικτικά με τα χέρια του το τελικό σκορ του αγώνα, γεγονός που προκάλεσε περαιτέρω αντιδράσεις απο τους φίλους των «κόκκινων διαβόλων».