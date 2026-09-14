Ο VAR του ντέρμπι του Μάντσεστερ, Ματ Ντόνιαχου, πλήρωσε τα σπασμένα για την κατοχύρωση του γκολ του Χάαλαντ κι έμεινε εκτός ορισμών για την επόμενη αγωνιστική.

Σάλο προκάλεσε στην Αγγλία η απόφαση του VAR να κατοχυρώσει το γκολ του Έρλινγκ Χάαλαντ στο ντέρμπι του Μάντσεστερ, παρά το γεγονός πως ο εκτεθειμένος Έντσο Φερνάντες φάνηκε να επηρεάζει τη φάση με κίνηση προς τη μπάλα.

Ο Μάικλ Κάρικ έμεινε να απορεί με την απόφαση του VAR μετά το τέλος του αγώνα, ενώ λίγο αργότερα το αρμόδιο σώμα για την επαγγελματική διαιτησία στην Αγγλία, Pro Ref, έξανε λόγο για «σφάλμα κρίσης» και για χειρισμούς που πήγαν κόντρα στο πρωτόκολλο.

Αναμενόμενα ο VARιστας της αναμέτρησης, Ματ Ντόνιαχου, τιμωρήθηκε σιωπηλά μετά την κατακραυγή που ακολούθησε κι έμεινε εκτός ορισμών από την επόμενη αγωνιστική της Premier League.

Θυμίζουμε ότι το γκολ του Χάαλαντ στάθηκε καταλυτικό στο «Ολντ Τράφορντ», καθώς η Μάντσεστερ Σίτι κατάφερε να επικρατήσει 1-0 επί της Γιουνάιτεντ παρά το αριθμητικό μειονέκτημα και να συνεχίσει απτόητη την πορεία της στο πρωτάθλημα.