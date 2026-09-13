Η εξήγηση που έδωσε η Premier League για το γκολ της Σίτι: «Γι' αυτό μέτρησε κανονικά»

Θέμα συζήτησης έχει γίνει το γκολ που έκρινε το ντέρμπι του Μάντσεστερ, με την Premier League να δίνει επίσημη απάντηση για την απόφαση να μέτρησει κανονικά το γκολτου Χάαλαντ.

Ο Έρλινγκ Χάαλαντ χρειάστηκε μια ευκαιρία για να βρει το δρόμο για τα δίχτυα στο ντέρμπι του Μάντσεστερ και χάρισε στους Πολίτες (1-0) τη νίκη κόντρα στη Γιουνάιτεντ που είναι στην... κατηφόρα.

Στο ματς που κρίθηκε από μια φάση για το μεγάλο «διπλό» για την ομάδα του Μαρέσκα το γκολ του Νορβηγού στο 60' που εξετάστηκε από το VAR για πιθανό οφσαιντ με την Premier League να δίνει επίσημη εξήγηση για την απόφαση.

Σύμφωνα με όσα αναγράφηκαν το VAR εξέτασε την αρχική απόφαση του διαιτητη και έκρινε πως ο Χάαλαντ βρισκόταν σε κανονική θέση, για αυτό και μέτρησε κανονικά το γκλ. Αφού εξέτασε και τη θέση του Μπρούνο Φερνάντες. Καθώς ο αρχηγός των Reds ήταν σε θέση οφσαιντ, όμως δεν έκανε επαφή με τη μπάλα. Επομένως δεν επηρεάζει τη φάση. Έτσι, το γκολ του Χάαλαντ μέτρησε κανονικά και αποδείχθηκε αρκετό για να χαρίσει στη Σίτι ένα σπουδαίο «διπλό» στο «Ολντ Τράφορντ» και να την κρατήσει στην κορυφή της Premier League.