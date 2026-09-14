Ρούνεϊ: Ξέσπασε κατά του VAR
Σάλος ξέσπασε μετά το τέλος του αγώνα ανάμεσα στην Μάντσεστερ Γιουνάιτεντ και την Μάντσεστερ Σίτι, το οποίο έληξε με σκορ 0-1 υπέρ των «Πολιτών», καθώς το μοναδικό γκολ της αναμέτρησης μέτρησε, εξαιτίας ενός λάθος του VAR.
Μετά την ανακοίνωση της επιτροπής διαιτησίας της Premier League για λανθασμένη απόφαση του VAR, πολλοί φίλαθλοι διαμαρτυρήθηκαν για την διαφορετική έκβαση που θα μπορούσε να έχει το ματς.
Μάλιστα ο αναλυτής και θρύλος των «κόκκινων διαβόλων», Γουέιν Ρούνεϊ, έκανε σκληρές δηλώσεις κατά τον χειρισμό που γίνεται στο VAR. Συγκεκριμένα ανέφερε: «Όποιος καταλαβαίνει από ποδόσφαιρο, αντιλαμβάνεται ότι ο Έντσο Φερνάντες ήταν σε θέση οφσάιντ. Έχω σιχαθεί το VAR, νομίζω ότι είναι άθλιο. Παίρνει όλο το συναίσθημα από το παιχνίδι, την ενέργεια και παρόλα αυτά κάνει τόσο μεγάλο λάθος. Αυτό είναι αδιανόητο»
Wayne Rooney doesn't hold back in his analysis of Man City's goal at Old Trafford. pic.twitter.com/xFz5UZ5DmE— Match of the Day (@BBCMOTD) September 13, 2026
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