Ο Ρομπέρτο Ντε Τσέρμπ, σε δηλώσεις του, αναφέρθηκε στον Ριτσάρλισον, τονίζοντας πως η «εξορία» του Βραζιλιάνου από την Τότεναμ, είναι συνέπεια των πράξεων του.

Όπως όλα δείχνουν, ο Ρισάρλισον θα παραμείνει στην Τότεναμ και την νέα σεζόν, τουλάχιστον μέχρι τον Ιανουάριο, καθώς η μεταγραφή του στη Βάσκο ντα Γκάμα «ναυάγησε» ένα βήμα πριν από την ολοκλήρωση της.

Ο Βραζιλιάνος αναμενόταν να αποχωρήσει από τον λονδρέζικο σύλλογο αυτό το καλοκαίρι και μάλιστα είχε ζητήσει από τον προπονητή της ομάδας, Ρομπέρτο ​​Ντε Ζέρμπι, την άδεια να αναζητήσει μόνος του τον νέο σταθμό της καριέρας του, ωστόσο κάτι τέτοιο εν τέλη δεν συνέβη και έτσι ο διεθνής επιθετικός παρέμεινε στα «σπιρούνια».

Στη συνέχεια όμως, έμεινε εκτός της 25μελούς αποστολής της Τότεναμ για τους αγώνες της Premier League, με τον Ιταλό τεχνικό να παραδέχεται πως δεν γνωρίζει αν ο ποδοσφαιριστής θα παραμείνει στην ομάδα.

Αναλυτικότερα, ο 47χρόνος προπονητής παρευρέθηκε την Παρασκευή (11/09) στην συνέντευξη Τύπου πριν από τον αγώνα με την Έβερτον και έκανε ξεκάθαρο πως ο Ριτσάρλισον δεν υπολογίζεται από εκείνον, ακόμη και αν τελικά δεν αποχωρήσει, τονίζοντας μάλιστα πως για την «εξορία» του αυτή, δεν ευθύνεται κανείς άλλος, παρά μόνο ο ιδιος ο παίκτης και οι πράξεις του.

«Δεν ξέρω (αν ο Ριτσάρλισον φύγει). Δεν ξέρω, δεν είναι δουλειά μου. Το μόνο που μπορώ να πω είναι ότι ξέρω πολύ καλά τι έχει κάνει ο σύλλογος για τον Ριτσάρλισον, και ο Ριτσάρλισον ξέρει τι έχει κάνει ο ίδιος για τον σύλλογο».

«Ο Ρισάρλισον είναι καλός άνθρωπος, αλλά δεν μπορώ να ξεχάσω τι συνέβη τις τελευταίες 45 ημέρες...Ξέρω την αλήθεια», πρόσθεσε ο Ντε Τσέρμπι.

🚨⚠️ Roberto De Zerbi: “Richarlison is a good guy but I can’t forget what happened in the last 45 days…”.



“I know the truth”. pic.twitter.com/logOsBrPS1 — Fabrizio Romano (@FabrizioRomano) September 12, 2026

Ρεπορτάζ από την Αγγλία υποδηλώνουν τώρα ότι ο Ριτσάρλισον διερευνά νομικές επιλογές για να τερματίσει το συμβόλαιο του, ωστέ να παραμείνει ελεύθερος και να μπορέσει να υπογράψει σε όποια ομάδα ο ίδιος επιθυμεί.