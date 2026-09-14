Με το γκολ νίκης κόντρα στη Γιουνάιτεντ (1-0), ο Έρλινγκ Χάαλαντ έγινε πλέον ο πρώτος σκόρερ στην ιστορία των ντέρμπι του Μάντσεστερ.

Τεράστια συζήτηση έχει σηκώσει το νικητήριο, όπως αποδείχθηκε, γκολ του Έρλινγκ Χάαλαντ στο ντέρμπι του Μάντσεστερ (13/9, 0-1), με τη Σίτι να παίρνει το τρίποντο μέσα στο Όλντ Τράφορντ κόντρα στη Γιουνάιτεντ και να κάνει το 4/4 στη φετινή Premier League.

Η εν λόγω φάση έχει γίνει παγκόσμιο viral, καθώς ο Νορβηγός φαίνεται να είναι οφσάιντ, με τον Έντσο Φερνάντες να συμμετέχει στη φάση, χωρίς να αγγίζει την μπάλα, αλλά σύμφωνα με το αρμόδιο όργανο διαιτησίας να επηρεάζει τη φάση.

Όπως και αν έχει, το γκολ μέτρησε και ο υψηλόσωμος στράικερ έγραψε ιστορία, καθώς έφτασε τα 8 «τεμάχια» στα ντέρμπι της πόλης. Αριθμός που είναι ικανός να τον τοποθετεί στην κορυφή της σχετικής λίστας (σσ των πρώτων σκόρερ στα ντέρμπι του Μάντσεστερ), αφού έπιασε τους Αγκουέρο και Ρούνεϊ, οι οποίοι όμως το πέτυχαν σε περισσότερους αγώνες (13 και 21 αντίστοιχα).