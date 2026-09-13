Ο Χάαλαντ χρειάστηκε μια φάση για να σκοράρει και να χαρίσει στη Σίτι ένα σπουδαίο διπλό (1-0) στο «Ολντ Τράφορντ» κρατώντας την ομάδα του στην κορυφή. Με δέκα από νωρίς οι Πολίτες.

Μια ευκαιρία, ένα γκολ κι ένα μεγάλο τρίποντο! Η Σίτι πέρασε από το «Ολντ Τράφορντ» με τον Χάαλαντ να είναι ο μεγάλος πρωταγωνιστής! Ο Νορβηγός φορ πέτυχε το μοναδικό γκολ της αναμέτρησης στο ντέρμπι με τη Γιουνάιτεντ, χάρισε μια σπουδαία νίκη (1-0) και κράτησε τους Πολίτες στην κορυφή, όπου βρίσκεται και η Άρσεναλ.

Χωρίς γκολ ολοκληρώθηκε το πρώτο ημίχρονο του ντέρμπι του Μάντσεστερ στο «Ολντ Τράφορντ». Πάθος, δύναμη, γρήγορος ρυθμός, αλλά οι δυο ομάδες απέφυγαν τα ρίσκα. Η Γιουνάιτεντ μπήκε πιο δυνατά, πίεσε, προσπάθησε να βρει χώρους, χωρίς όμως αποτέλεσμα. Στον αντίποδα, ο Χάαλαντ δεν είχε επαφή με την μπάλα στο πρώτο 20λεπτο, με τους «Κόκκινους» να τον έχουν κλείσει εξαιρετικά.

Στο 23' η Σίτι έμεινε με παίκτη λιγότερο. Ο Φόντεν... τσίμπησε στο μαρκάρισμα του Μπρούνο και τον κλώτσησε, με αποτέλεσμα να αποβληθεί. Ηταν η πρώτη κόκκινη σε ντέρμπι του Μάντσεστερ την τελευταία δεκαετία και τον Φελαϊνί. H Γιουνάιτεντ πίεσε, αλλά η καλύτερή της προσπάθεια ήρθε από μια στατική φάση. Στο 43' ο Ράσφορντ ανέλαβε την εκτέλεση φάουλ, με την μπάλα να σταματά στο κάθετο δοκάρι.

Στην επανάληψη το σκηνικό ήταν το ίδιο. Η Γιουνάιτεντ κυκλοφορούσε ιδανικά, έγινε πιο πιεστική και είχε μεγάλη ευκαιρία στο 51' να ανοίξει το σκορ, όταν το σουτ του Μέινου βρέθηκε στο δοκάρι. Στο 60ο λεπτό ήρθε η φάση που σημάδεψε το ματς, όταν από τη σέντρα του Γκβάρντιολ ο Χάαλαντ με υπέροχη προβολή πέτυχε το 1-0. Το VAR εξέτασε την αρχική απόφαση του διαιτητή να ακυρώσει το γκολ για οφσάιντ και διαπίστωσε ότι ο Νορβηγός βρισκόταν σε κανονική θέση.

OFFICIAL: “VAR checked the referee’s call of no goal for offside – and determined that Haaland was in an onside position and recommended that the goal was awarded.



“The VAR also deemed that while in an offside position, Fernandez didn’t play the ball.”#MUFC… September 13, 2026

Η Σίτι προσπάθησε να εκμεταλλευθεί το μομέντουμ και στο 68' είχε μεγάλη ευκαιρία, αλλά το σουτ του Εντσο βρήκε το δοκάρι. Η Γιουνάιτεντ πίεσε αρκετά και στο 90+5' έχασε μοναδική ευκαιρία, όταν ο Ντοναρούμα με σούπερ επέμβαση νίκησε τον Μπουμό σε τετ α τετ. Κάπως έτσι, το 4 στα 4 έφερε τη Σίτι στην κορυφή, την ώρα που η Γιουνάιτεντ είναι στην 13η θέση!