Με τους Γκιμαράες-Σακα να σκοράρουν και τον Ράγια να αποκρούει πέναλτι, η Άρσεναλ επικράτησε 2-0 της Σάντερλαντ εκτός έδρας και έκανε το 4/4 στην Premier League.

Ζόρικο διπλό πανηγύρισε η Άρσεναλ, που επιβλήθηκε 2-0 εκτός έδρας της Σάντερλαντ με τον Χρήστο Τζόλη βασικό και έκανε το 4/4 στην Premier League. Ένα πανέμορφο γκολ του Γκιμαράες και μία απόκρουση πέναλτι του Ράγια μέσα σε δύο λεπτά έκριναν το ματς, με την ομάδα του Μίκελ Αρτέτα να σφραγίζει τη νίκη στις καθυστερήσεις με πέναλτι του Σάκα.

Πιο κινητικοί στο πρώτο μέρος οι Λονδρέζοι, με τον Σάκα να μην προλαβαίνει να στείλει την μπάλα στα δίχτυα από πλεονεκτική θέση στο 13' και τον Γκάμπριελ να σουτάρει λίγο άουτ στο 21'. Ίδια κατάληξη είχε και η προσπάθεια του Ράις στο 31', με τον Ρουφς να αποκρούει το εντυπωσιακό γυριστό του Χάβερτς δύο λεπτά αργότερα. Η τελευταία αξιόλογη φάση πριν την ανάπαυλα πάντως ανήκε στους γηπεδούχους, με το άστοχο σουτ του Λε Φε στο 41'.

Στο 56', ο ίδιος ποδοσφαιριστής είχε χρυσή ευκαιρία να ανοίξει το σκορ, όμως δεν εκμεταλλεύτηκε το πέναλτι που κέρδισε ο Μπάλαρντ από τον Κόνσα, με τον Ράγια να αποκρούει και να στέλνει την μπάλα στο δοκάρι και εκτός εστίας. Εντέλει, δύο λεπτά αργότερα οι Λονδρέζοι κατάφεραν να πάρουν εκείνοι το προβάδισμα, χάρη σε καταπληκτικό μακρινό σουτ του Γκιμαράες!

Η εξέλιξη αυτή... έκοψε τα φτερά των γηπεδούχων, που έμειναν στο ματς χάρη στην επέμβαση του Ρουφς στο τετ α τετ με τον Σάκα στο 74', καθώς και την παρέμβαση του Μπάλαρντ στη γραμμή μετά την κεφαλιά του Χάβερτς δευτερόλεπτα αργότερα. Ακολούθησαν δύο αξιόλογες προσπάθειες του Μουκιελέ (83', 85') που ωστόσο δεν άλλαξαν την έκβαση του αγώνα - με τον Σάκα να κερδίζει στις καθυστερήσεις την αποβολή του Ρεϊνίλντο και πέναλτι, το οποίο αξιοποίησε για το τελικό 2-0.