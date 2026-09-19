Μπλεξίματα με τη δικαιοσύνη για τον Γκρανίτ Τσάκα, ο οποίος ερευνάται από τις Αρχές για πλαστό πιστοποιητικό εμβολιασμού κατά την περίοδο της πανδημίας του κορωνοϊού.

Καταγγελίες εις βάρος του αρχηγού της εθνικής Ελβετίας και ποδοσφαιριστή της Σάντερλαντ, Γκρανίτ Τσάκα, φέρνει στην επιφάνεια δημοσίευμα της ελβετικής «Blick».

Σύμφωνα με το εν λόγω Μέσο, το γραφείο της Εισαγγελίας της Λουκέρνης έχει κινήσει ποινική διαδικασία εναντίον του πρώην μέσου της Άρσεναλ , ο οποίος κατηγορείται πως απέκτησε πλαστό πιστοποιητικό εμβολιασμού κατά της Covid-19 την περίοδο της πανδημίας.

Οι υποψίες της δικαιοσύνης προέκυψαν ύστερα από έρευνα σε γνωστό ιατρείο της Λουκέρνης, το οποίο φέρεται να εξέδιδε πιστοποιητικά, χωρίς να έχουν πραγματοποιηθεί ποτέ οι αντίστοιχοι εμβολιασμοί.

Στη σχετική λίστα όσων έλαβαν ένα σχετικό πιστοποιητικό βρέθηκε και το όνομα του Γκρανίτ Τσάκα, με την Εισαγγελία να τονίζει στην «Blick» πως «στόχος των ερευνών είναι να διευκρινιστεί εάν υπάρχει οποιαδήποτε αξιόποινη πράξη σε σχέση με την ενδεχόμενη δόλια απόκτηση πλαστής πιστοποίησης και/ή την πλαστογραφία εγγράφων».

Πλέον ο έμπειρος μέσος αναμένεται να εμφανιστεί ενώπιον του Εισαγγελέα στις αρχές Οκτωβρίου, όμως ήδη έχει σπεύσει να διαψεύσει τις κατηγορίες στα ΜΜΕ της Ελβετίας. Ο εκπρόσωπός του συγκεκριμένα τόνισε πως Τσάκα είναι πλήρως συνεργάσιμος προς τις Αρχές και ξεκαθάρισε πως ο πελάτης του εμβολιάστηκε κανονικά την περίοδο της έξαρσης του κορωνοϊού.