Ο Γκρανίτ Τσάκα παραδέχθηκε μέσω ανάρτησής του πως είχε εκδόσει πλαστό πιστοποιητικό εμβολιασμού Covid-19 και κινδυνεύει με φυλάκιση.

Χαμός έχει προκληθεί στην Αγγλία και γενικότερα τον χώρο του ποδοσφαίρου, μετά τη διαρροή πως ο Γκρανίτ Τσάκα είχε προχωρήσει σε έκδοση πλαστού πιστοποιητικού εμβολιασμού κατά της Covid-19.

Τα αρμόδια όργανα φάνηκε να ερευνούν την υπόθεση του Ελβετού μέσου, ωστόσο ο ίδιος φρόντισε να αποκαταστήσει τα πράγματα, μέσω ενός story στον προσωπικό του λογαριασμό στο Instagram.

Εκεί, παραδέχθηκε πως πράγματι είχε στην κατοχή του πλαστό πιστοποιητικό, ζητώντας συγνώμη και αναφέροντας πως κατά τη διάρκεια της πανδημίας του κορονοϊού ήταν αρκετά αβέβαιος αναφορικά με την αξιοπιστία των εμβολίων, εξ' ου και η απόφασή του να «αγοράσει» πιστοποιητικό πως έχει εμβολιαστεί.

Σύμφωνα με τις πρώτες πληροφορίες, ο χαφ της Σάντερλαντ κινδυνεύει ακόμη και με φυλάκιση 5 ετών, όμως υπάρχουν πολλοί παράγοντες που μπορέι να... ρίξουν την ποινή σε ένα απλό πρόστιμο, ύψους περίπου 10.500 ευρώ.

Ο Τσάκα πρόκειται να εμφανιστεί στο Δικαστήριο στις αρχές Οκτώβρη.

«Τις τελευταίες ημέρες, έχει γίνει πολλή συζήτηση για ένα θέμα από το παρελθόν μου. Θα ήθελα να αναφερθώ σε αυτό προσωπικά. Εκείνη την εποχή, ήμουν προσωπικά πολύ ανήσυχος και είχα σοβαρές επιφυλάξεις για το εμβόλιο κατά της Covid-19. Δεν εμπιστευόμουν καθόλου το εμβόλιο και με κατέκλυζε φόβος και αβεβαιότητα. Σε αυτή την ταραγμένη ψυχική κατάσταση, αγόρασα ένα πιστοποιητικό εμβολιασμού αντί να αναζητήσω απαντήσεις στις ερωτήσεις μου μέσω των κατάλληλων καναλιών. Σήμερα, καταλαβαίνω ξεκάθαρα ότι αυτή δεν ήταν η σωστή πορεία δράσης. Ήταν ένα λάθος. Ζητώ συγγνώμη. Αναλαμβάνω την ευθύνη για αυτήν την απόφαση, υποβάλλομαι στην εξέταση των γεγονότων και συνεργάζομαι πλήρως με τις αρμόδιες αρχές».