Η Τότεναμ απέτυχε εκ νέου να σκοράρει, μένοντας το 0-0 με την Έβερτον εντός έδρας.

Τέσσερις αγωνιστικές μετά την έναρξη της σεζόν, το πρώτο φετινό γκολ της Τότεναμ στην Premier League εξακολουθεί να αγνοείται, με την ομάδα του Ρομπέρτο Ντε Τσέρμπι να μένει στο 0-0 με την Έβερτον εντός έδρας και τους οπαδούς των γηπεδούχων να αποδοκιμάζουν στο φινάλε...

Λίγα πράγματα στο πρώτο ημίχρονο, με τις δύο ομάδες να μην είναι ιδιαίτερα απειλητικές και το 0-0 στην ανάπαυλα να έρχεται μάλλον φυσιολογικά. Στο δεύτερο μέρος, τα Ζαχαρωτά ανέβασαν ρυθμό και δημιούργησαν μπόλικες καλές ευκαιρίες, όμως Τζορτζ (54'), Ντιούζμπερι-Χολ (66') και Τζόνσον (75') δεν κατάφεραν να στείλουν την μπάλα στα δίχτυα του Κίνσκι.

Οι Λονδρέζοι... ξύπνησαν στο φινάλε και απείλησαν αρχικά με τον Τονάλι (80'), πριν ο Πίκφορντ πραγματοποιήσει σπουδαία επέμβαση σε προσπάθεια του Μπέργκβαλ στο 89', κρατώντας το μηδέν μέχρι το φινάλε.