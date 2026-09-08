Η Λίβερπουλ υπέγραψε πενταετής συμφωνία-χορηγία ύψους 347 εκατομμυρίων ευρω με την Turkish Airlines, σε ένα από τα μεγαλύτερα deals του αγγλικού ποδοσφαίρου.

Η Λίβερπουλ ανακοίνωσε και επίσημα μια μεγάλη αλλαγή στις εμπορικές της δραστηριότητες, εξασφαλίζοντας μια χορηγία-ρεκόρ ύψους 347 εκατομμυρίων ευρώ (300 εκατομμύρια λίρες) με την Turkish Airlines.

Η αεροπορική εταιρεία αναμένεται να αντικαταστήσει την Standard Chartered, τον κύριο συνεργάτη της Λίβερπουλ από το 2010, στο μπροστινό μέρος των φανέλων των ανδρικών και των γυναικείων ομάδων, καθώς και των ακαδημιών. Η Standard Chartered είναι ο κύριος συνεργάτης του συλλόγου εδώ και 17 χρόνια και η τρέχουσα συμφωνία τους θεωρείται ότι αξίζει περίπου 50 εκατομμύρια λίρες ανά σεζόν.

Οι «reds» πιστεύουν ότι η συμφωνία με την Turkish Airlines είναι η πιο επικερδής συμφωνία για φανέλα στην ιστορία της Premier League, αν και η Μάντσεστερ Γιουνάιτεντ ισχυρίστηκε ότι η συμφωνία της με την Snapdragon αξίζει επίσης πάνω από 60 εκατομμύρια λίρες ετησίως.

«Αυτή είναι μια ανακοίνωση-ορόσημο για εμάς και είμαστε στην ευχάριστη θέση να καλωσορίσουμε την Turkish Airlines ως τον κύριο συνεργάτη μας από τον Ιούνιο του 2027. Το μπροστινό μέρος της φανέλας της Λίβερπουλ κατέχει μια ξεχωριστή θέση στην ιστορία του συλλόγου μας. Η Turkish Airlines είναι ένας παγκοσμίως αναγνωρισμένος οργανισμός με ένα εκτεταμένο διεθνές δίκτυο και ανυπομονούμε να ξεκινήσουμε τη συνεργασία μας και να χτίσουμε μια ισχυρή σχέση μαζί της, με ήδη ισχυρά θεμέλια που χτίστηκαν από αυτές τις ξεχωριστές αναμνήσεις το 2005 (στον τελικό της Κωνσταντινούπολη)», δήλωσε μεταξύ άλλων ο εμπορικός διευθυντής της ομάδας, Μπεν Λάτι.

Turkish Airlines will become our main club partner from June 1, 2027, as Standard Chartered continues its long-standing relationship with the Club as a Global Partner.



The airline’s branding will appear on the front of our men’s, women’s and academy match shirts from the start… September 8, 2026

Η Standard Chartered είχε ένα χρονικό περιθώριο αποκλειστικότητας για ανανέωση, το οποίο έληξε πέρυσι, όμως η προσφορά που κατατέθηκε από την βρετανική τράπεζα δεν ικανοποίησε την Λίβερπουλ, η οποία αποφάσισε να προχωρήσει στην αλλαγή του χορηγού.