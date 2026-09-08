Χάβερτς: Θα γίνει πατέρας για δεύτερη φορά, η ατάκα του Αρτέτα που παραλίγο να «προδώσει» την ανακοίνωση
Σε πελάγη ευτυχίας βρίσκονται εδώ και καιρό ο στράικερ της Άρσεναλ Κάι Χάβερτς και η σύζυγός του, Σοφία Βέμπερ, καθώς πρόκειται να γίνουν γονείς για δεύτερη φορά.
Πιο συγκεκριμένα, ο Γερμανός και η σύντροφός του γνωστοποίησαν τα ευχάριστα μέσα από μια πολύ όμορφη ανάρτηση, όπου απεικονίζονται οι δυο τους, μαζί με το ένα τους παιδί και τη φουσκωμένη κοιλιά της Σοφία, με το μήνυμα «Η χαοτική μας παρέα μεγαλώνει».
Ωστόσο, την εν λόγω ευχάριστη αποκάλυψη παραλίγο να... προδώσει άθελά του πριν ημέρες ο Μικέλ Αρτέτα. Ο τεχνικός των πρωταθλητών Αγγλίας σε δηλώσεις του για την καλή αγωνιστική κατάσταση στην οποία είναι ο Χάβερτς ανέφερε πως «Έχουν συμβεί κάποια υπέροχα πράγματα στην προσωπική του ζωή», με την εν λόγω ατάκα πλέον να... αποκωδικοποιείται.
📲 Kai Havertz & his wife, Sophia, on Instagram, confirming they are expecting their second child. 👶— afcstuff (@afcstuff) September 7, 2026
A massive congratulations to the Havertz family! ❤️ pic.twitter.com/i8gA88hmg2
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