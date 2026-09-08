Ο Κάι Χάβερτς και η σύζυγός του γνωστοποίησαν πως περιμένουν το δεύτερό τους παιδί, λίγες ημέρες αφότου ο Μικέλ Αρτέτα παραλίγο να... προδώσει το μυστικό.

Σε πελάγη ευτυχίας βρίσκονται εδώ και καιρό ο στράικερ της Άρσεναλ Κάι Χάβερτς και η σύζυγός του, Σοφία Βέμπερ, καθώς πρόκειται να γίνουν γονείς για δεύτερη φορά.

Πιο συγκεκριμένα, ο Γερμανός και η σύντροφός του γνωστοποίησαν τα ευχάριστα μέσα από μια πολύ όμορφη ανάρτηση, όπου απεικονίζονται οι δυο τους, μαζί με το ένα τους παιδί και τη φουσκωμένη κοιλιά της Σοφία, με το μήνυμα «Η χαοτική μας παρέα μεγαλώνει».

Ωστόσο, την εν λόγω ευχάριστη αποκάλυψη παραλίγο να... προδώσει άθελά του πριν ημέρες ο Μικέλ Αρτέτα. Ο τεχνικός των πρωταθλητών Αγγλίας σε δηλώσεις του για την καλή αγωνιστική κατάσταση στην οποία είναι ο Χάβερτς ανέφερε πως «Έχουν συμβεί κάποια υπέροχα πράγματα στην προσωπική του ζωή», με την εν λόγω ατάκα πλέον να... αποκωδικοποιείται.