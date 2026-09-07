Athletic: «Έχετε αντιληφθεί το τρικ του Τζόλη;»
Ο Χρήστος Τζόλης έχει πραγματοποιήσει εκρηκτική εκκίνηση με τη φανέλα της Άρσεναλ, καθώς έχει τρεις ασίστ σε τέσσερα ματς σε πρωτάθλημα και Community Shield, συμβάλλοντας τα μέγιστα στο να κάνει η ομάδα του το απόλυτο. Στο Athletic μάλιστα φαίνεται πως έχουν πάθει την πλάκα τους με τον Έλληνα μεσοεπιθετικό, καθώς αφού τον συμπεριέλαβαν στις κορυφαίες μεταγραφές του καλοκαιριού, έφτιαξαν και βίντεο όπου αναλύονται οι δύο από τις ασίστ του!
«Έχετε αντιληφθεί το τρικ που χρησιμοποίησε ο Τζόλης για να βοηθήσει στη δημιουργία στο νικητήριο γκολ με την Τσέλσι;», διαβάζει κανείς στη λεζάντα, με τον Τζον Μακένζι να στέκεται στο ότι ο 24χρονος εξτρέμ παίζει με ανάποδο πόδι στα αριστερά και συγκλίνει, περιμένοντας να παρασύρουν οι συμπαίκτες του τους αντιπάλους που τους μαρκάρουν, ελευθερώνοντας τον Όντεγκααρντ - που σκόραρε τόσο απέναντι στη Μάντσεστερ Σίτι, όσο και ενάντια στην Τσέλσι.
Did you notice the trick Christos Tzolis used to help set-up Arsenal's winner against Chelsea?— The Athletic | Football (@TheAthleticFC) September 7, 2026
🎙️ @Jon_Mackenzie pic.twitter.com/tvnXh3MjZl
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