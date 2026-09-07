Το Athletic δημοσίευσε βίντεο όπου αναλύονται οι ασίστ του Χρήστου Τζόλη με τη φανέλα την Άρσεναλ.

Ο Χρήστος Τζόλης έχει πραγματοποιήσει εκρηκτική εκκίνηση με τη φανέλα της Άρσεναλ, καθώς έχει τρεις ασίστ σε τέσσερα ματς σε πρωτάθλημα και Community Shield, συμβάλλοντας τα μέγιστα στο να κάνει η ομάδα του το απόλυτο. Στο Athletic μάλιστα φαίνεται πως έχουν πάθει την πλάκα τους με τον Έλληνα μεσοεπιθετικό, καθώς αφού τον συμπεριέλαβαν στις κορυφαίες μεταγραφές του καλοκαιριού, έφτιαξαν και βίντεο όπου αναλύονται οι δύο από τις ασίστ του!

«Έχετε αντιληφθεί το τρικ που χρησιμοποίησε ο Τζόλης για να βοηθήσει στη δημιουργία στο νικητήριο γκολ με την Τσέλσι;», διαβάζει κανείς στη λεζάντα, με τον Τζον Μακένζι να στέκεται στο ότι ο 24χρονος εξτρέμ παίζει με ανάποδο πόδι στα αριστερά και συγκλίνει, περιμένοντας να παρασύρουν οι συμπαίκτες του τους αντιπάλους που τους μαρκάρουν, ελευθερώνοντας τον Όντεγκααρντ - που σκόραρε τόσο απέναντι στη Μάντσεστερ Σίτι, όσο και ενάντια στην Τσέλσι.