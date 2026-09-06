Ο Χρήστος Τζόλης είναι ανάμεσα στις 15 μεταγραφές που ξεχώρισε το Athletic για το καλοκαιρινό παράθυρο που ολοκληρώθηκε.

Έτοιμος για το πρώτο Λονδρέζικο ντέρμπι της καριέρας του είναι ο Χρήστος Τζόλης, καθώς σήμερα Κυριακή (6/9, 18:30) η Άρσεναλ περιμένει την Τσέλσι στο Emirates για την 4η αγωνιστική της Premier League.

Ο Έλληνας άσος ξεχώρισε στην προετοιμασία της ομάδας του Μικέλ Αρτέτα και έχει ήδη κερδίσει τον θαυμασμό τόσο του προπονητή του, όσο και των φίλων των πρωταθλητών Αγγλίας. Παράλληλα, «κατάφερε» ένα ακόμη επίτευγμα πριν καλά καλά εγκατασταθεί στην Αγγλία.

Ποιο είναι αυτό; Συμπεριλήφθηκε στις κορυφαίες/αγαπημένες μεταγραφές που ξεχώρισε από το καλοκαιρινό παράθυρο το Athletic, ένα εκ των κορυφαίων αθλητικών ΜΜΕ του πλανήτη. Το όνομα του Τζόλη βρίσκεται δίπλα σε εκείνα των Ντιομαντέ, Εμιλιλανο Μαρτίνες κα.

Το γεγονός πως ο άλλοτε εξτρέμ του ΠΑΟΚ «μπήκε» στην εν λόγω λίστα δείχνει πόσο υπολογίσιμος είναι πλέον, με τον αρθρογράφο του Athletic να αναφέρει χαρακτηριστικά:

«Όταν άκουσα ότι η Άρσεναλ ενδιαφερόταν να υπογράψει τον Χρήστο Τζόλη, το όνομα χτύπησε κάπου στη μνήμη μου. Ήξερα ότι ο Τζόλης είχε αγωνιστεί στην Πρέμιερ Λιγκ στο παρελθόν, αλλά δεν θυμόμουν το πρόσωπό του, τη σωματική του διάπλαση ή το στυλ παιχνιδιού του.

Ο Τζόλης αναγκάστηκε να αλλάξει πορεία, μέσω της Τβέντε, της Φορτούνα Ντίσελντορφ και της Κλαμπ Μπριζ μετά τη σύντομη θητεία του στη Νόριτς Σίτι, στην οποία εντάχθηκε το καλοκαίρι του 2021, πριν επιστρέψει στην Πρέμιερ Λιγκ με την Άρσεναλ του Μίκελ Αρτέτα. Παρά το γεγονός ότι πραγματοποίησε μια μέτρια εμφάνιση εναντίον της Άστον Βίλα τη Δευτέρα, ήταν εντυπωσιακός στις νίκες με 3-0 εναντίον της Μάντσεστερ Σίτι στο Community Shield και της Κόβεντρι Σίτι στον εναρκτήριο αγώνα της σεζόν της Πρέμιερ Λιγκ.

Το προφίλ του Τζόλη είναι συναρπαστικό, με την εξυπνάδα και τις έξυπνες κινήσεις του εκτός μπάλας, αλλά είναι πολύ νωρίς ακόμα, οπότε δεν έχει ακόμη διευκρινιστεί ποιος είναι.

Σε μια Πρέμιερ Λιγκ που κυριαρχείται από ενδο-λίγκες μεταγραφές από το καλοκαίρι του 2025, μερικά άγνωστα νέα πρόσωπα που έρχονται με αλεξίπτωτο δίνουν μια ανάσα φρέσκου αέρα».