Μουζακίτης: «Πολύ χαρούμενος που είμαι εδώ με Τζολάκη»

Τις πρώτες του δηλώσεις ως ποδοσφαιριστής της Χαλ έκανε ο Χρήστος Μουζακίτης.

Ο Χρήστος Μουζακίτης έγινε ποδοσφαιριστής της Χαλ, με τον νεαρό χαφ να ακολουθεί τον Κωνσταντίνο Τζολάκη και να αφήνει τον Ολυμπιακό για την Premier League. Ο Έλληνας μέσος έκανε και τις πρώτες του δηλώσεις στην ιστοσελίδα του αγγλικού κλαμπ, σχολιάζοντας τη νέα συνύπαρξη με τον συμπατριώτη του και τον ανταγωνισμό στην ομάδα.

Αναλυτικά:

Γνωρίζεις τον Τζολάκη από τον Ολυμπιακό, ανυπομονείς να παίξεις ξανά μαζί του; «Ναι, φυσικά, ο Τζολάκης δεν είναι απλά ένας συμπαίκτης, είναι φίλος. Οπότε είμαι πολύ χαρούμενος που είμαι εδώ μαζί του».



Μπορείς να περιγράψεις, για τους φιλάθλους, τι παίκτης είσαι; «Η αλήθεια είναι πως δεν θέλω να λέω πολλά λόγια για τον εαυτό μου. Οι φίλαθλοι θα με δουν στο γήπεδο».



Είσαι έτοιμος για τον ανταγωνισμό στα χαφ και για να μάθεις από τους άλλους παίκτες: «Είμαι έτοιμος, γι’ αυτό ήρθα εδώ, για να μάθω τα πάντα για το ποδόσφαιρο, να εξελιχθώ και να δουλεύω ώστε να γίνομαι καλύτερος».