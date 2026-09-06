Ατζούν: «Τον Τζολάκη τον είχα βάλει στο μάτι από τότε που απέκρουσε τρία πέναλτι της Φενέρ»

Ο πρόεδρος της Χαλ, Ατζούν Ιλιτζαλί, αποκάλυψε σε πρόσφατη συνέντευξη του πως ήταν προσωπική του επιλογή η μεταγραφή του Έλληνα τερματοφύλακα στον αγγλικό σύλλογο.

Ο Κωνσταντίνος Τζολάκης πραγματοποιήσε χθες (05/09) μία ακόμη σπουδαία εμφάνιση με τη φανέλα της Χαλ, κρατώντας για τρίτο συνεχομένο παιχνίδι ανέπαφη την εστία του και βοηθώντας παράλληλα την ομάδα του να συλλέψει τον πολύτιμο βαθμό της ισοπαλίας.

Ο Έλληνας τερματοφύλακας έχει απασχολήσει τον ξένο τύπο με τις «μαγικές» εμφανίσεις που σημειώνει με τη νεοφώτιστη ομάδα της Premier League, αλλά και τις εντυπωσιακές αποκρούσεις που έχει πετύχει, αποδεικνύοντας συνεχώς πως βρίσκεται σε τρομέρη αγωνιστική κατάσταση.

Για την περίπτωση του 23χρόνου κίπερ μίλησε και ο πρόεδρος των «Τιγρών», Ατζούν Ιλιτζαλί, ο οποίος μάλιστα σημείωσε πως η μεταγραφή του Τζολάκη στον αγγλικό σύλλογο ήταν προσωπική του επιλογή.

Συγκεκριμένα, ο ισχυρός άνδρας της Χαλ αποκάλυψε πως η ανάμνηση που είχε από τον άλλοτε πορτιέρε του Ολυμπιακού ήταν τα 3 πέναλτι που απέκρουσε στον αγώνα ανάμεσα στη Φενέρμπαχτσε και τους Ερυθρόλευκους στην Κωνσταντινούπολη για τα προημιτελικά του Conference League και αυτό ήταν που τον έκανε να τον διαλέξει ανάμεσα στους υπόλοιπους υποψηφίους για τη θέση.

«Για να είμαι ειλικρινής, ο Τζολάκης είναι ένας ξεχωριστός παίκτης για μένα. Αν αναρωτιέστε από πού τον θυμάμαι, δυστυχώς είχε αποκρούσει τρία πέναλτι απέναντι στη Φενέρμπαχτσε στο UEFA Conference League. Μου είχε προκαλέσει πόνο. Από εκείνη την ημέρα τον έβαλα στο μάτι και έκτοτε τον παρακολουθώ.

Έχουμε τον Ερμπίλ Μποζκούρτ, τον προπονητή τερματοφυλάκων μας. Τον εμπιστεύομαι και πιστεύω πολύ σε εκείνον. Μου έδωσε τρία ονόματα. Ο ένας βρισκόταν στην Ισπανία, ο δεύτερος ήταν ο Τζολάκης και ο τρίτος ήταν Γερμανός. Εγώ επέλεξα τον Τζολάκη και καλά έκανα», τόνισε χαρακτηριστικά.