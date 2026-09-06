Τζολάκης: Αποθέωση στην Αγγλία για τον Έλληνα τερματοφύλακα
Σύνεχεια στις εξαιρετικές εμφανίσεις και τα clean sheets έδωσε το βράδυ του Σαββάτου (5/9) ο Κωνσταντής Τζολάκης, αφού η Χαλ έμεινε στο 0-0 με την Άστον Βίλα.
Ο Έλληνας τερματοφύλακας αγωνίστηκε για τρίτη φορά στην Premier League και κατόρθωσε να κρατήσει ξανά (σσ για 3η φορά) το «μηδέν» στην εστία του, ενώ παράλληλα βραβεύτηκε και πάλι ως το Man of the Match.
Πλέον, ο πρώην κίπερ του Ολυμπιακού έχει 3/3 clean sheets με 9 αποκρούσεις και ο... μαγικός κόσμος του αγγλικού ποδοσφαίρου αρχίζει να υποκλίνεται. Δεν είναι τυχαίο άλλωστε πως συμπεριλήφθηκε στους υποψηφίους για το βραβείο του καλύτερου παίκτη του Αυγούστου.
Η αποθέωση ωστόσο είναι μαζική στα social media, με τους χρήστες να επευφημούν τις εμφανίσεις του και σελίδες να τον χαρακτηρίζουν ως μια από τις καλύτερες μεταγραφές στη λίγκα!
🇬🇷✍️ 𝐊𝐎𝐍𝐒𝐓𝐀𝐍𝐓𝐈𝐍𝐎𝐒 𝐓𝐙𝐎𝐋𝐀𝐊𝐈𝐒 (𝟐𝟑) HAS BEEN ONE OF THE PREMIER LEAGUE’S BEST SIGNINGS THIS SEASON — IF NOT THE BEST. 👏 pic.twitter.com/pEZpOqNYoU— Rising Stars XI (@RisingStarXI) September 5, 2026
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