Με την Άρσεναλ να δέχεται γκολ στο δεύτερο λεπτό ενάντια στην Τσέλσι, η Χαλ του Κωνσταντίνου Τζολάκη είναι η μόνη ομάδα με απαραβίαστη εστία στην εφετινή Premier League.

Η Τσέλσι άνοιξε το σκορ μόλις στο δεύτερο λεπτό του λονδρέζικου ντέρμπι με την Άρσεναλ, με αποτέλεσμα η Χαλ του Κωνσταντίνου Τζολάκη να είναι η μοναδική ομάδα που δεν έχει δεχτεί ακόμα γκολ στη φετινή Premier League.

Οι Τίγρεις μετρούν 2-1-0 με γκολ 3-0 στο πρωτάθλημα, έχοντας μόλις προβιβαστεί στα σαλόνια, με τον Έλληνα τερματοφύλακα να έχει μέχρι τώρα 3/3 clean sheets και να βγαίνει σε ισάριθμες περιπτώσεις ΜVP των αγώνων όπου έχει συμμετάσχει.

Παράλληλα, προσπαθεί να μπει στο κλειστό κλαμπ των τερματοφυλάκων που ξεκίνησαν την καριέρα τους στην Premier League κρατώντας το μηδέν σε συνεχόμενα ματς, με Μάνινγκερ (6), Λίντεγκααρντ (5) και Ρέινα (4) να βρίσκονται μπροστά του στη σχετική λίστα.