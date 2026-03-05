Νότιγχαμ: Φεύγει ο Εντού, του ζητήθηκε να μην ξαναπάει στο γήπεδο
Οκτώ μήνες αφότου ξεκίνησε τη συνεργασία του με τη Νότιγχαμ Φόρεστ, ο Εντού είναι ήδη ένα βήμα από την έξοδο! Όπως αναφέρουν οι Βρετανοί, ο Βραζιλιάνος δεν έχει καν άδεια πλέον για να πάει στο γήπεδο ή το προπονητικό κέντρο της ομάδας, με την αποχώρησή του να είναι θέμα χρόνου.
Ο παλαίμαχος ποδοσφαιριστής των Άρσεναλ, Βαλένθια και Κορίνθιανς είχε αφήσει τους Κανονιέρηδες προκειμένου να αναλάβει ρόλο διευθυντή ποδοσφαίρου στις ομάδες του Βαγγέλη Μαρινάκη (Νότιγχαμ, Ολυμπιακός, Ρίο Άβε), ωστόσο τα αποτελέσματα δεν ικανοποίησαν τον ισχυρό άντρα των συλλόγων.
Ο Εντού είχε ξεκινήσει στραβά την πορεία του στη Φόρεστ, καθώς είχε έρθει σε ρήξη με τον Νούνο Εσπίριτο Σάντο, τον οποίο εντέλει διαδέχτηκαν κατά σειρά Άγγελος Ποστέκογλου, Σον Ντάις και Βίτορ Περέιρα. Όπως αναφέρουν οι Άγγλοι, ο 47χρονος Βραζιλιάνος δεν πήγε σε κανένα από τα τρία τελευταία ματς της Νότιγχαμ, με το... διαζύγιο να έρχεται σύντομα.
🚨 EXCLUSIVE: Nottingham Forest have told Edu Gaspar, their global head of football, to stay away from the club as his departure edges closer— Telegraph Football (@TeleFootball) March 5, 2026
Find out more from @JPercyTelegraph ⬇️https://t.co/xeaVaCWI2m#NFFC pic.twitter.com/l1s5OPDvz9
