Παρότι βρέθηκε να χάνει με δύο τέρματα, η Νιούκαστλ πήρε την ισοπαλία, 2-2, ενάντια στην Μπόρνμουθ.

Η Μπόρνμουθ απείλησε τη Νιούκαστλ με την πρώτη της φετινή ήττα στην Premier League και μάλιστα εντός έδρας, ωστόσο οι Καρακάξες επέστρεψαν από το 0-2 και πήραν την ισοπαλία, 2-2, ενάντια στην ομάδα του Μάρκο Ρόζε.

Τα Κεράσια προηγήθηκαν στο ένατο μόλις λεπτό, με τον Τάβερνιερ να σκοράρει από κοντά μετά από κόντρα, ενώ στο 35', ένα απίθανο αυτογκόλ του Τιό διπλασίασε τα τέρματά τους. Αυτή τη φορά, οι Καρακάξες είχαν άμεση απάντηση, με τον Μπαρνς να μειώνει με καταπληκτικό πλασέ στο 37', ενώ η ολική επαναφορά ήρθε στα τελευταία λεπτά της αναμέτρησης, όταν ο Ράμσεϊ σκόραρε με συρτό σουτ μέσα από την περιοχή στο 88'.

Το αποτέλεσμα αυτό ανέβασε την ομάδα του Ματίας Γιάισλε στους πέντε βαθμούς, με την Μπόρνμουθ από τη μεριά της να έχει δύο και να παραμένει δίχως νίκη στο φετινό πρωτάθλημα.