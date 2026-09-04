Ο πρώην διαιτητής, Μάικ Ντιν, τοποθετήθηκε για τον χαμό που προκάλεσαν οι αποκαλύψεις του για τα... μίνι παιχνίδια που έπαιζε στην Premier League.

Για 22 χρόνια, η μορφή του Μάικ Ντιν κοσμούσε τα γήπεδα της Premier League, με τον πρώην διαιτητή να αποτελεί μία από τις πιο αναγνωρίσιμες φιγούρες του αγγλικού ποδοσφαίρου, πριν αποσυρθεί το 2022 - μένοντας για έναν χρόνο ακόμα στο κουρμπέτι ως VARίστας.

Τώρα, ο 58χρονος Βρετανός έχει βρεθεί στο προσκήνιο λόγω όσων αποκάλυψε συνομιλώντας με τον Τζέιμι Βάρντι στο podcast Jamie Vardy's Having A Party. Μεταξύ άλλων, ο Ντιν παραδέχτηκε ότι έπαιζε... μίνι παιχνίδια κατά τη διάρκεια των αγώνων, προσπαθώντας να μείνει για όση περισσότερη ώρα γινόταν στον κύκλο της σέντρας ή αποφεύγοντας να χρησιμοποιήσει τη σφυρίχτρα του!

«Συνηθίζαμε να λέμε “ξεκινάμε τώρα, ωραία, ας δούμε πόσο μπορούμε να παίξουμε χωρίς να σφυρίξω”. Το έχω κάνει μερικές φορές στην Premier League, προφανώς πριν από το VAR, είχα φτάσει να περάσουν 20, 25 λεπτά χωρίς να σφυρίξω. Έκανα και κάτι άλλο, στεκόμουν στον κεντρικό κύκλο και έβλεπα για πόσο μπορούσα να μείνω εκεί προτού χρειαστεί να φύγω. Αυτό το έκανα απλώς για πλάκα. Μια φορά έφτασα περίπου τα 15 λεπτά», ανέφερε ο παλαίμαχος ρέφερι, με τις αντιδράσεις να είναι σφοδρές.

Κάτι που είχε ως αποτέλεσμα ο Ντιν να τοποθετηθεί μέσω social media και να τονίσει ότι «καθ’ όλη τη διάρκεια των 25 χρόνων μου ως επαγγελματίας διαιτητής, εφάρμοζα πάντοτε τους κανόνες του παιχνιδιού με τον καλύτερο δυνατό τρόπο. Ως διαιτητής, η προσέγγισή μου ήταν πάντα να αφήνω το παιχνίδι να εξελίσσεται και, όποτε ήταν δυνατό, προτιμούσα να επιτρέπω περισσότερη σωματική επαφή, κάτι που άρεσε στους παίκτες.

Ωστόσο, αν έβλεπα ένα φάουλ που απαιτούσε να λάβω την κατάλληλη απόφαση, θα το σφύριζα, όντας στη σωστή θέση. Σε καμία περίπτωση δεν ήταν πρόθεσή μου να αμφισβητήσω, να επικρίνω ή να υπονομεύσω την ακεραιότητα της διαιτησίας σε αυτή τη χώρα. Πάντα σεβόμουν το επάγγελμα και την ευθύνη που συνοδεύει το να είσαι διαιτητής».