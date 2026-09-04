Κόβεντρι: Πήρε τον Γκμποχό, που είχε ακουστεί για τον Ολυμπιακό
Ακούστηκε για τον Ολυμπιακό, εντέλει έγινε ποδοσφαιριστής της Κόβεντρι ο Γιαν Γκμποχό, με τους νεοφώτιστους της Premier League να ανακοινώνουν την απόκτηση του 25χρονου μεσοεπιθετικού από την Τουλούζ.
Ο Γάλλος εξτρέμ υπέγραψε πολυετές συμβόλαιο με τους Γαλάζιους, με το ποσό της μεταγραφής να μη γίνεται γνωστό. Ο Γκμποχό περιμένει να εκδοθεί η βίζα του προκειμένου να τεθεί στη διάθεση του Φρανκ Λάμπαρντ, με την Κόβεντρι να αποτελεί την πέμπτη ομάδα της καριέρας του μετά από Ρεν, Φίτεσε, Σερκλ Μπριζ και φυσικά Τουλούζ.
Με την τελευταία, μέτρησε 19 γκολ και δώδεκα ασίστ σε 89 συμμετοχές τα τελευταία 2,5 χρόνια, φτιάχνοντας το όνομά του και εκτοξεύοντας τη χρηματιστηριακή του αξία.
Welcome to the City, Yann. 🩵— Coventry City (@CoventryCityFC) September 4, 2026
We have completed the signing of Yann Gboho on a permanent contract from Ligue 1 side Toulouse. pic.twitter.com/p6AvlN7rNC
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