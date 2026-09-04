Κόβεντρι: Πήρε τον Γκμποχό, που είχε ακουστεί για τον Ολυμπιακό

Γιάννης Πολιάς
Κόβεντρι: Πήρε τον Γκμποχό, που είχε ακουστεί για τον Ολυμπιακό
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Η Κόβεντρι ανακοίνωσε την απόκτηση του Γιαν Γκμποχό, ο οποίος είχε συνδεθεί με τον Ολυμπιακό.

Ακούστηκε για τον Ολυμπιακό, εντέλει έγινε ποδοσφαιριστής της Κόβεντρι ο Γιαν Γκμποχό, με τους νεοφώτιστους της Premier League να ανακοινώνουν την απόκτηση του 25χρονου μεσοεπιθετικού από την Τουλούζ.

Ο Γάλλος εξτρέμ υπέγραψε πολυετές συμβόλαιο με τους Γαλάζιους, με το ποσό της μεταγραφής να μη γίνεται γνωστό. Ο Γκμποχό περιμένει να εκδοθεί η βίζα του προκειμένου να τεθεί στη διάθεση του Φρανκ Λάμπαρντ, με την Κόβεντρι να αποτελεί την πέμπτη ομάδα της καριέρας του μετά από Ρεν, Φίτεσε, Σερκλ Μπριζ και φυσικά Τουλούζ.

Με την τελευταία, μέτρησε 19 γκολ και δώδεκα ασίστ σε 89 συμμετοχές τα τελευταία 2,5 χρόνια, φτιάχνοντας το όνομά του και εκτοξεύοντας τη χρηματιστηριακή του αξία.

@Photo credits: Coventry City
     

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