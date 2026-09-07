Απόντος του Παναθηναϊκού AKTOR (και του Αμαρουσίου) θα πραγματοποιηθούν οι συζητήσεις του προέδρου της ΕΟΚ Βαγγέλη Λιόλιου με τις ομάδες (χωρισμένες σε γκρουπ) της Stoiximan GBL στα γραφεία της Ομοσπονδίας.

Με μια ηχηρή απουσία θα πραγματοποιηθούν οι συναντήσεις εργασίας με θέμα τη διαιτησία, του προέδρου της ΕΟΚ Βαγγέλη Λιόλιου με τους εκπροσώπους των ομάδων της Stoiximan GBL την Τρίτη (8/9) στα γραφεία της Ελληνικής Ομοσπονδίας.

Ο λόγος για τον Παναθηναϊκό AKTOR, ο οποίος απάντησε αρνητικά στην πρόσκληση του προέδρου της ΕΟΚ και δεν θα συμμετέχει στις συζητήσεις με τις υπόλοιπες ομάδες του πρώτου γκρουπ (Ολυμπιακός, ΠΑΟΚ, ΑΕΚ και Άρης) με θέμα τη διαιτησία. Μάλιστα, υπάρχουν πληροφορίες και για μη συμμετοχή και του Αμαρουσίου.

Πριν από μερικές ημέρες ο Βαγγέλης Λιόλιος ενημέρωσε εγγράφως τις ομάδες πως καλούνται σε συναντήσεις εργασίας χωρισμένες σε γκρουπ προκειμένου να μιλήσουν για τη διαιτησία. Ο Παναθηναϊκός AKTOR εξήγησε πως δεν υπάρχει λόγος να παραβρεθεί στις συζητήσεις, καθώς υπάρχει τεράστια απόσταση στη λογική και τη λειτουργία της ελληνικής διαιτησίας. Άλλωστε, έχουν εκφράσει τη διαφωνία τους για τον τρόπο στελέχωσης της ΚΕΔ, τον ορισμό και την αξιολόγηση των διαιτητών.

Από τη στιγμή που δεν υπάρχει διάθεση αναγνώρισης των λαθών και αλλαγή στον τρόπο λειτουργίας στο θέμα της διαιτησίας θεωρούν πως δεν συντρέχει λόγος να συμμετέχουν στις συζητήσεις.

Παράλληλα, στην απάντηση τους για τον λόγο που δεν θα παραστούν στις συναντήσεις εργασίας επανέφεραν το θέμα της επαγγελματικής διαιτησίας καταθέτοντας την πλήρως κοστολογημένη πρόταση τους για την επόμενη ημέρα και το πως θα περάσει αυτή στη λίγκα.

Είναι προφανές πως οι «πράσινοι» θεωρούν χάσιμο χρόνου μια συνάντηση για «τα μάτια του κόσμου» και για την επικοινωνία που δεν θα εισφέρει τίποτε στη διαιτησία και το μπάσκετ την επόμενη ημέρα.

