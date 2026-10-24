Η Άρσεναλ με τους Κόνσα και Γκάμπριελ επικράτησε 2-0 της Έβερτον στο Emirates και έπιασε την Μάντσεστερ Σίτι στην κορυφή της βαθμολογίας της Premeir League.

Mε τους δύο κεντρικούς αμυντικούς της να της δίνουν τη λύση, η Άρσεναλ πήρε τη νίκη με 2-0 επί της Έβερτον για την 8η αγωνιστική της Premier League και πλέον κάνει παρέα στη Μάντσεστερ Σίτι στην κορυφή της βαθμολογίας.

Με το «καλημέρα» άνοιξαν το σκορ οι «κανονιέρηδες», με τον Έντεγκααρντ να εκτελεί στο 7' κόρνερ και ο Κόνσα μετά από ένα χάος που επικράτησε στην περιοχή, έστειλε την μπάλα στα δίχτυα για το 1-0.

Η Έβερτον έψαχνε την απάντηση αφού βρέθηκε από νωρίς πίσω στο σκορ και στο 11' απείλησε με τον Γκάρνερ, ο οποίος έκανε ένα χαμηλό σουτ από τα όρια της περιοχής, αλλά ο Ράγια με τρομερή απόκρουση τον σταμάτησε.

Μεγάλη ευκαιρία είχαν και οι «κανονιέρηδες» στο 27', όταν ο Μαντουέκε σούταρε από τα δεξία, έστειλε όμως τη μπάλα λίγο πιο έξω από το αριστερό δοκάρι, ενώ δύο λεπτά αργότερα , ο Μερίνο βρέθηκε μέσα στην περιοχή, ήταν έτοιμος να στείλει τη μπάλα στα δίχτυα, η προσπάθειά του όμως κόπηκε.

Την ευκαιρία να γράψει το 2-0 είχε ο Μερίνο στο 45+3΄ παίρνοντας την μπάλα μετά την εκτέλεση φάουλ από τον Ράις, αλλά με κεφαλιά την έστειλε πάνω από τα δοκάρια.

Χωρίς ιδιαίτερες συγκινήσεις κύλησε το δεύτερο ημίχρονο μέχρι και το 68'. Ο Γουάιτ έστρωσε στον Γκάμπριελ, ο οποίος με κεφαλιά σκόραρε για το 2-0 της ομάδας του.

Η Έβερτον επιχείρησε να απειλήσει στο 83', με τον Γκάρνερ να βγάζει μία εξαιρετική σέντρα για τον Ντιούσμπερι-Χολ, αλλά η κεφαλιά του πέρασε έξω από το δεξί δοκάρι και το 2-0 παρέμεινε μέχρι και το φινάλε.

Άρσεναλ (Μικέλ Αρτέτα): Ράγια, Γουάιτ, Κόνσα, Γκάμπριελ, Λιούις-Σκέλι (67' Καλαφιόρι), Ράις (80' Θουμπιμέντι), Μερίνο (67' Γκιμαράες), Μαντουέκε, Έντεγκααρντ, Έζε (80' Ντόμαν), Γκιόκερες (67' Χάβερτζ)

Έβερτον (Ντέιβιντ Μόγιες): Πίκφορντ, Ρολ, Ταρκόβσκι, Ο'Μπράιεν, Μικολένκο (74'Χάκνεϊ), Γκάρνερ, Άμστρονγκ, Τζόνσον (72' Ντίμπλινγκ), Ντιούσμπερι-Χολ (86' Αλκαράθ), Τζορτζ, Μπάρι

Απόδραση για τη Φούλαμ με Μπομπ

Τελικά ήταν να μην πάρει μπρος η Φούλαμ... Μετά την πρώτη της νίκη στο πρωτάθλημα την προηγούμενη εβδομάδα, η ομάδα του Αλβάρο Αρμπελόα πανηγύρισε δεύτερη διαδοχική νίκη με 1-0 επί της Κόβεντρι που παραπαίει στη βαθμολογία κι έχει εγκλωβιστεί στην επικίνδυνη ζώνη. Το γκολ της νίκης σημείωσε ο Μπομπ στο 80΄, στέλνοντας τη Φούλαμ στην 12η θέση της Premier League.