Η Χαλ εμφανίστηκε ως «δώρο εξ ουρανού» για τον Μουζακίτη!

Δεν υπήρχε άλλη ομάδα που θα έδινε τα 15+5 εκατομμύρια ευρώ στον Ολυμπιακό για τον Χρήστο Μουζακίτη, αλλά δεν αποτελεί μυστικό ότι η Χαλ εμφανίστηκε πάνω στην... ώρα που έπρεπε.

Κάποιες φορές στο ποδόσφαιρο χρειάζεται να δεις λίγο πιο μακριά από την είδηση της ημέρας. Να μην κοιτάξεις μόνο το «ο Μουζακίτης πήγε στη Χαλ», αλλά να θυμηθείς από πού ξεκίνησε όλη αυτή η ιστορία και, κυρίως, γιατί ο Ολυμπιακός πήρε τώρα την απόφαση να ανοίξει την πόρτα σε ένα από τα μεγαλύτερα πρότζεκτ που ανέδειξε τα τελευταία χρόνια.

Γιατί ο Χρήστος Μουζακίτης δεν είναι ένας ακόμη νεαρός που παραχωρείται στο εξωτερικό. Είναι το παιδί που κατέκτησε το Golden Boy Web, που μέσα σε ελάχιστο χρονικό διάστημα από ποδοσφαιριστής της ακαδημίας και κατακτητής του Youth League έγινε βασικό στέλεχος του Ολυμπιακού, έπαιξε στο Champions League και απέκτησε μία ποδοσφαιρική αξία που πριν από δύο χρόνια θα έμοιαζε εξωπραγματική.

Η δε συμφωνία με τη Χαλ αποτυπώνει ακριβώς αυτή την εκτόξευση. Η μεταγραφή φτάνει σε επίπεδα περίπου 20 εκατομμυρίων ευρώ για μέρος των δικαιωμάτων του, ένα ποσό που δείχνει πού έχει φτάσει η αξία του Μουζακίτη. Δεν είναι, όμως, μόνο τα χρήματα που κάνουν την ιστορία ενδιαφέρουσα. Είναι η διαδρομή που προηγήθηκε.

Το περασμένο καλοκαίρι ο Ολυμπιακός είχε στα χέρια του πολύ καλύτερες οικονομικά προτάσεις για τον νεαρό χαφ. Θα μπορούσε να είχε πει «ναι» και να τελειώσει τότε η ιστορία. Δεν το έκανε. Δεν ήθελε να χάσει και δεύτερο «διαμάντι» του μετά τον Μπάμπη Κωστούλα. Προτίμησε να κρατήσει τον Μουζακίτη, να του δώσει χρόνο, να τον αφήσει να εξελιχθεί και να δει μέχρι πού μπορεί να φτάσει.

Η αλήθεια είναι ότι είχε αρκετά σκαμπανεβάσματα την περασμένη σεζόν. Είχε αρκετά μπρος - πίσω. Έχασε κάποια στιγμή τη θέση του για τα καλά. Ωστόσο, οι ομάδες κοιτάζουν την προοπτική σε έναν ποδοσφαιριστή. Και την προοπτική αγοράζουν στο τέλος...

Ο Τσάμπι Αλόνσο, μιλώντας δημόσια στο περιθώριο των αγώνων του Ολυμπιακού με τη Ρεάλ Μαδρίτης πέρσι, είχε αποκαλύψει ότι γνώριζε και παρακολουθούσε τον Μουζακίτη από την εποχή που βρισκόταν στη Λεβερκούζεν. Ένας προπονητής, τοπ επιπέδου χαφ στα νιάτα του, που δεν έκρυψε ότι το όνομα του πιτσιρικά του Ολυμπιακού είχε μπει στο ραντάρ του.

Και μετά ήρθε ο Μικέλ Αρτέτα. Στο πλαίσιο επίσης των περσινών αγώνων του Ολυμπιακού με την Άρσεναλ για το Champions League, ο Ισπανός τεχνικός (κι αυτός υπήρξε κορυφαίος χαφ) μίλησε με ιδιαίτερα κολακευτικά λόγια για τον νεαρό μέσο. Δεν είναι μικρό πράγμα. Όταν ένας προπονητής της Premier League αναφέρεται θετικά σε έναν 19χρονο που μόλις τώρα κάνει τα πρώτα του μεγάλα βήματα, η κουβέντα αποκτά άλλη διάσταση.

Και κάπου εδώ φτάνουμε στην Μπράιτον. Ο Μουζακίτης ήταν να φύγει πέρσι για την αγγλική ομάδα. Η υπόθεση είχε προχωρήσει, το ενδιαφέρον ήταν υπαρκτό και ο Ολυμπιακός όμως επέλεξε να κρατήσει τον ποδοσφαιριστή. Ήταν μία συνειδητή απόφαση. Να μην πουληθεί βιαστικά ένα παιδί που μόλις είχε αρχίσει να δείχνει τι μπορεί να κάνει.

Έναν χρόνο μετά, τα δεδομένα είναι διαφορετικά.

Και εδώ είναι το σημείο που πρέπει να κοιτάξει κανείς την κατάσταση μέσα από τα μάτια του Μεντιλίμπαρ. Ο Βάσκος τεχνικός έχει πλέον πολύ περισσότερες επιλογές στη μεσαία γραμμή. Ο ερχομός του Γκουστάβο Πουέρτα προσθέτει έναν ακόμη σημαντικό ποδοσφαιριστή στον άξονα, ενώ υπάρχουν ήδη λύσεις που ο Μεντιλίμπαρ εμπιστεύεται.

Ο Μουζακίτης, λοιπόν, θα έπρεπε να διεκδικήσει ξανά από την αρχή μία θέση στην ιεραρχία. Και το πρόβλημα δεν θα ήταν η ποιότητά του. Θα ήταν ο χρόνος συμμετοχής. Και η αλήθεια είναι ότι έτσι όπως ξεκίνησε η χρονιά, ξεκινούσε από πολύ πίσω στην ιεραρχία.

Για ένα παιδί 19 ετών, αυτό είναι το μεγαλύτερο ρίσκο. Δεν μπορείς να περιμένεις από έναν ποδοσφαιριστή σε αυτή την ηλικία να ανεβάσει κι άλλο τις μετοχές του παίζοντας αποσπασματικά.

Και κάτι άλλο πολύ σημαντικό... Υπάρχει μία λεπτομέρεια που δεν πρέπει να περάσει απαρατήρητη: ο Μεντιλίμπαρ δεν έθεσε βέτο στην αποχώρησή του. Δεν είπε δηλαδή στον Ολυμπιακό ότι «ο Μουζακίτης πρέπει να μείνει πάση θυσία». Αυτό, από μόνο του, λέει κάτι για το πώς είχε διαμορφώσει ο Βάσκος την εικόνα της μεσαίας γραμμής στο μυαλό του.

Έτσι όπως εξελίχθηκαν τα πράγματα, η αποχώρηση έγινε ουσιαστικά μονόδρομος. Όχι επειδή ο Ολυμπιακός δεν πιστεύει στον Μουζακίτη. Αντιθέτως, αν δεν πίστευε, δεν θα είχε απορρίψει τις περσινές προτάσεις ούτε θα είχε φτάσει σήμερα σε συμφωνία που αποτιμά ένα μέρος των δικαιωμάτων του, περίπου το 50-60%, περίπου στα 15 εκατομμύρια.

Η Χαλ, λοιπόν, μπορεί να μην είναι η ομάδα που όλοι περίμεναν πέρσι όταν ακούστηκε η Μπράιτον. Είναι όμως μία ευκαιρία. Και ίσως, αυτή τη στιγμή, ακριβώς η ευκαιρία που χρειάζεται.

Ο Μουζακίτης πηγαίνει στην Αγγλία για να παίξει. Να δοκιμαστεί σε ένα διαφορετικό ποδόσφαιρο, σε μία χώρα που απαιτεί ένταση, δύναμη, ταχύτητα και μεγάλη συνέπεια. Θα έχει δίπλα του τον Τζολάκη, έναν γνώριμο άνθρωπο από την πορεία του στον Ολυμπιακό, αλλά πάνω απ' όλα θα βρεθεί σε έναν οργανισμό που τον ήθελε πραγματικά και τον παρακολουθούσε εδώ και καιρό.

Θα πετύχει; Αυτό κανείς δεν μπορεί να το εγγυηθεί. Μπορεί η Αγγλία να αποδειχθεί ιδανικός προορισμός. Μπορεί κάποια στιγμή να φανεί ότι ένα πρωτάθλημα όπως το γερμανικό ή το ιταλικό θα ταίριαζε περισσότερο στα αγωνιστικά του χαρακτηριστικά. Το ποδόσφαιρο, όμως, δεν παίζεται με υποθέσεις. Παίζεται στο γήπεδο.

Και ο Μουζακίτης έχει πλέον μπροστά του την ευκαιρία να αποδείξει ότι το Golden Boy Web, οι προτάσεις που απέρριψε ο Ολυμπιακός, το ενδιαφέρον της Μπράιτον, τα λόγια του Αλόνσο και του Αρτέτα δεν ήταν απλώς μία όμορφη ιστορία για ένα παιδί που ξεχώρισε. Ήταν η αρχή.

Τώρα πρέπει να γράψει ο ίδιος το επόμενο κεφάλαιο. Και, όπως συμβαίνει με κάθε μεγάλο ταλέντο, το πιο δύσκολο κομμάτι δεν είναι να σε ανακαλύψουν. Είναι να δικαιώσεις τις προσδοκίες.