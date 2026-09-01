Όπως όλα δείχνουν η Μάντσεστερ Σίτι έφτασε σε συμφωνία με τη Τσέλσι για την απόκτηση του Ένζο Φερνάντες, με τη μεταγραφή να αναμένεται να ολοκληρωθεί μέσα στην ημέρα.

Το μεταγραφικό παράθυρο στη Premier League κλείνει σήμερα (01/09) και όπως είναι αναμενόμενο οι ομάδες κινούνται με αστραπιαίους ρυθμούς για να ολοκληρώσουν τον σχεδιασμό τους και να προσθέσουν τις τελευταίες «πινελιές» στο ρόστερ τους, όμως φυσικά δεν θα μπορέσουν να λείπουν και τα μεγάλα deals.

Ένα από αυτά φαίνεται πως έχει κλείσει η Μάντσεστερ Σίτι, με αποκλειστικό δημοσίευμα του Ιταλού δημοσιογράφου, Τζανλούκα Ντι Μάρτζιο, να αναφέρει πως η ομάδα του Έντσο Μαρέσκα έφτασε σε συμφωνία με τη Τσέλσι για την απόκτηση του Ένζο Φερνάντες.

Η προθεσμία μεταγραφών στο αγγλικό πρωτάθλημα λήγει στη 01:00 τα μεσάνυχτα (ώρα Ελλάδας) και όπως είναι λογικό οι «Πολίτες» κάνουν αγώνα δρόμου για να μπορέσουν να ολοκληρώσουν τη μεγάλη αυτή κίνηση και να δηλώσουν τον Αργεντίνο μέσο εγκαίρως.

Όπως αναφέρει το ρεπορτάζ, οι άνθρωποι της διοίκησης της Σίτι έβγαλαν από τα ταμεία τους πάνω από 150 εκατομμύρια ευρώ για να κάνουν δικό τους τον νικητή του Παγκοσμίου Κυπέλλου του 2022, καθιστώντας την αγορά του την τέταρτη ακριβότερη στην ιστορία, ξεπερνώντας εκείνη του Αλεξάντερ Ίσακ, ο οποίος υπέγραψε στην Λίβερπουλ από την Νιουκάστλ αντί 145 εκατομμυρίων ευρώ.

Μάλιστα, η μεταγραφή αυτή πρόκειται να είναι... ιστορική και για άλλους λόγους, καθώς ο Ένζο Φερνάντες θα γίνει ο πρώτος παίκτης στην ιστορία που πωλήθηκε πάνω από μία φορά για 100+ εκατομμύρια ευρώ.

Παράλληλα η Τσέλσι εξετάζει τις εναλλακτικές της και φαίνεται πως έχει ήδη βρει τον αντικαταστάτη του 25χρόνου διεθνή στο πρόσωπο του Γάλλου Μανού Κονέ από την Ρόμα.