Σύμφωνα με γαλλικά δημοσιεύματα η Τσέλσι εξετάζει σοβαρά την περίπτωση του Μανού Κονέ ως αντικαταστάτη του Ένζο Φερνάντες, ο οποίος είναι στην πόρτα της εξοδό από τους «μπλε».

Με τα σενάρια της μετακίνησης του Ενζο Φερνάντες στη Μάντσεστερ Σίτι να πληθαίνουν όλο ένα και περισσότερο τα τελευταία 24ώρα, η Τσέλσι φαίνεται πως εξετάζει ήδη τον αντικαταστάτη του Αργεντίνου μέσου.

Απ΄ότι φαίνεται οι «μπλε» δεν χρειάζεται να ψάξουν και πολύ, καθώς όλα δείχνουν πως έχουν βρει τον εκλέκτο. Αναλυτικότερα, αποκλειστικό δημοσίευμα της γαλλικής «Foot Mercato» αναφέρει πως ο Γάλλος διεθνής έχει γίνει η προτεραιότητα των Λονδρέζων στη μεσαία γραμμή, αλλά, προς το παρόν, οι συζητήσεις βρίσκονται μόνο σε προκαταρκτικό στάδιο και δεν έχουν πραγματοποιηθεί προχωρημένες διαπραγματεύσεις.

Από την πλευρά της η Ρόμα τονίζει πως θα ήθελε να κρατήσει τον 25χρόνο μέσο για ακόμη μία χρονιά και πως δεν είναι στις προθέσεις της η πώληση του, ωστόσο η κατάσταση μπορεί να αλλάξει αν έρθει στο τραπέζι μια ικανοποιητική προσφορά.

🚨🔵 Chelsea made contact with Manu Kone agents as one of the options for late midfield move.



Kone, in list with Lamine Camara among top options for midfield but nothing advanced yet.



AS Roma want to keep Kone and are yet to receive any bids.



Follows @Santi_J_FM. pic.twitter.com/6IZZNyifzk — Fabrizio Romano (@FabrizioRomano) August 31, 2026

Ο Κονέ διένυσε πέρσι μία εξαιρετική σεζόν με τους «Λύκους» καταγράφοντας 29 συμμετοχές με συνολικό απολογισμό 2 γκολ και 3 ασίστ. Μάλιστα οι εμφανίσεις του στην Serie A του κέρδισαν μία θέση στην αποστολή της Γαλλίας για το Παγκόσμιο Κύπελλο της Βόρειας Αμερικής.